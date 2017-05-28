Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотой бутсы», которая вручается лучшему бомбардиру сезона в европейских чемпионатах.



Фото: twitter.com/brfootball

В минувшем чемпионате Испании Лионель Месси забил 37 мячей (74 очка), опередив Баса Доста из португальского «Спортинга» (34 гола — 68 очков) и Пьер-Эмерика Обамеянга из немецкой «Боруссии» из Дортмунда (31 гол — 62 очка).

Прежде Лионель Месси уже становился лучшим бомбардиром европейских национальных чемпионатов в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13.

Теперь 29-летний аргентинец догнал 32-летнего Криштиану Роналду, который получал «Золотую бутсу» в сезонах-2007/08, 2010/11, 2013/14 и 2014/15.