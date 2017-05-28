ГАИ о новых ПДД, "штрафных" SMS-сообщениях и ID-метках на правах /

К концу текущего года Республиканская Госавтоинспекция предложит проект изменений правил дорожного движения, сообщил начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк в эфире телеканала ОНТ .

"На сегодняшний день мы проработали и создали комплекс технических условий. 1 июня должен состояться тендер на производство новой автоматизированной информационной системы ГАИ. В этой системе мы предусмотрели работу наших сотрудников так, что контакт между сотрудником и заявителем будет минимизирован практически по всем направлениям от регистрации транспорта и другими процедурами", — сказал Корзюк.

По информации УГАИ МВД, в перспективе гражданин сможет зарегистрировать свой автомобиль и выбрать регистрационные номера удаленно, посредством интернета.



© Sputnik / Виктор Толочко Новые ПДД: метки в правах и штрафы по SMS

"На сайте МВД вы сможете зарегистрировать свой автомобиль, выбрать номер, оплатить соответствующие услуги, и не нужно будет стоять в очереди, чтобы подать эти документы, поскольку будет указано время, когда и в какое окно вы должны прийти, чтобы сдать документ", — уточнил Корзюк.

Начальник УГАИ МВД Беларуси уточнил, что две административные процедуры все же потребуют присутствия автомобилиста в ГАИ — это сверка и получение документов. В планах — внедрение автоматизированной системы в течение двух трех лет, однако новая система по мере ее формирования будет внедряться в уже существующую.

Также начальник УГАИ МВД Беларуси рассказал о планах по внедрению на водительских удостоверениях ID-метки, которая позволит отслеживать водителя и его автомобиль в потоке движения. Также в течение ближайших двух месяцев нарушителей ПДД начнут оповещать посредством SMS-сообщений.

Комментарий начальника УГАИ МВД Беларуси Дмитрия Корзюка слушайте на радио Sputnik Беларусь.