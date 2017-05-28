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Картинка дня: в лодку рыбака запрыгнула трехметровая акула

29.05.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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73-летний Терри Селвуд во время рыбалки пострадал от столкновения с белой акулой, которая без видимой причины запрыгнула в его лодку. Об этом рассказал телеканал ABC.


Изображение: NSW Marine Rescue / abc.net.au

Селвуд рыбачил рядом с австралийским городком Эванс Хед, когда в его лодке оказалась акула. Она задела мотор лодки и ударила мужчину в грудь плавником, сбив с ног.

Акула была длиной 2,7 метра и весила около 200 килограммов. Лодка Селвуда была ненамного больше — 1,4 метра в ширину и 4,5 метра в длину.

«Я стоял на четвереньках, она смотрела на меня, а я — на нее, — рассказал рыбак телеканалу. — Потом она начала трепыхаться, и я не смог выскочить достаточно быстро, чтобы попасть на планширь (верхняя часть борта лодки — TUT.BY)».


Изображение: Genevieve Francis / abc.net.au

Рыбак вызвал спасателей из города. Те сначала забрали самого Селвуда, а после — лодку с акулой. Сам рыбак не получил серьезных травм, однако на его руке осталась ссадина от соприкосновения с жесткой кожей акулы.

Австралиец не смог объяснить, чем именно его лодка привлекла акулу. Погода в тот день была спокойная, мужчина надеялся поймать рыбу берикс на кусочки сардин. Необычный «улов» у Селвуда забрали местные чиновники, чтобы уточнить пол акулы и ее массу.

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Сам рыбак не получил серьезных травм, однако на его руке осталась ссадина от соприкосновения с жесткой кожей акулы.

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