Картинка дня: в лодку рыбака запрыгнула трехметровая акула

73-летний Терри Селвуд во время рыбалки пострадал от столкновения с белой акулой, которая без видимой причины запрыгнула в его лодку. Об этом рассказал телеканал ABC .

Селвуд рыбачил рядом с австралийским городком Эванс Хед, когда в его лодке оказалась акула. Она задела мотор лодки и ударила мужчину в грудь плавником, сбив с ног.

Акула была длиной 2,7 метра и весила около 200 килограммов. Лодка Селвуда была ненамного больше — 1,4 метра в ширину и 4,5 метра в длину.

«Я стоял на четвереньках, она смотрела на меня, а я — на нее, — рассказал рыбак телеканалу. — Потом она начала трепыхаться, и я не смог выскочить достаточно быстро, чтобы попасть на планширь (верхняя часть борта лодки — TUT.BY)».