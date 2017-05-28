В Минске пресечена незаконная торговля бытовой техникой через интернет-магазины

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29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечена деятельность группы, незаконно торговавшей бытовой техникой через интернет-магазины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г.Минску задержана группа граждан, занимающаяся незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с ввозом на территорию республики и реализацией бытовой техники.

Установлено, что 45-летний житель Минска в 2013 году, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, организовал незаконную торговлю бытовой техникой через интернет-магазины. С этой целью он наладил коммерческие отношения с физическими лицами, проживающими вблизи белорусско-польской границы, которые ввозили для него пользующуюся спросом бытовую технику. Чтобы получить возможность торговли через интернет-магазины, данный гражданин зарегистрировал в качестве индивидуальных предпринимателей сына и супругу и от их имени осуществлял торговлю. В качестве курьеров выступали нанятые им официально неработающие граждане.

Только за 2017 год доказано более 100 фактов реализации товаров на сумму более Br80 тыс.

В ходе проверочных мероприятий у нарушителя (техника хранилась в арендованных им гаражах) обнаружена и изъята дорогостоящая бытовая техника без документов, подтверждающих ее приобретение, хранение и транспортировку.

В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, устанавливаются иные факты незаконной реализации бытовой техники, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Беларуси.-0-