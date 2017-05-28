Фото ГАИ Гродно и Гродненской области

Гродно и Гродненской области" title="Фото ГАИ Гродно и Гродненской области">

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе 9-летний велосипедист столкнулся с микроавтобусом, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

ДТП произошло 28 мая около 17.30 на улице Ольшанова в агрогородке Путришки. Управляя велосипедом 9-летний мальчик отвлекся, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес-Бенц Вито". В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения и с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга легкой степени" был госпитализирован.

ГАИ напоминает, что кататься на роликах и скейтбордах разрешается только во дворе, сквере или парке, на специальных асфальтовых и бетонных площадках, дорожках, аллеях, но обязательно подальше от транспортных средств и большого скопления пешеходов. Также до 14 лет запрещено выезжать на велосипеде на дорогу общего пользования. Двигаться на велосипеде разрешено только по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Ехать по проезжей части дороги велосипедистам разрешается только в случае отсутствия обочины, тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, но не далее 1 метра от правого края дороги. Пересекать дорогу следует по пешеходному переходу, спешившись, ведя велосипед рядом с собой. Перевозка пассажиров на велосипеде запрещена. За исключением случаев перевозки детей в возрасте до семи лет на дополнительном, специально оборудованном сиденье. В темное время суток и при недостаточной видимости дороги на велосипеде должны быть включены: спереди - фара, излучающая белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. Кроме того, настоятельно рекомендуется велосипедистам надевать яркую одежду или световозвращающие жилеты, чтобы стать более заметными для других участников дорожного движения, а также не забывать использовать защитные велошлемы.-0-