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Как выглядит новый и самый дорогой в мире Rolls-Royce

29.05.2017 12:00 — Разное | Tut.by  
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Пожалуй, это один из самых больших и роскошных двухместных автомобилей — величественное купе Rolls-Royce Phantom Sweptail, премьера которого состоялась в минувший уикенд на конкурсе элегантности Villa d’Este, традиционном месте «слета» ценителей эксклюзивных и раритетных машин со всего мира.


Создан он по заказу одного из коллекционеров Rolls-Royce, пожелавшего остаться неизвестным — построена машина в единственном экземпляре. Источником вдохновения при создании Phantom Sweptail стал винтажный спидстер Rolls-Royce Boat Tail 30-х гг. прошлого столетия, по мотивам которого оформлена корма купе.


Компания из Гудвуда работала с заказчиком на протяжении нескольких лет, оговаривая все нюансы относительно внешнего облика и внутреннего убранства машины. Заднего ряда сидений в купе нет — вместо него у Phantom Sweptail имеется деревянная полка со светодиодной подсветкой, а в центральной консоли появилась ниша с шампанским и двумя хрустальными бокалами.


Техническая начинка купе, по всей видимости, осталась нетронутой. Стоимость спецверсии двухдверного Phantom не разглашается.

 
 
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Автомобиль построен на базе стандартного Phantome, но имеет уникальный кузов купе и существует в единственном экземпляре.

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