Граждане Грузии через соцсети вербовали девушек для занятия проституцией

29 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Витебские правоохранители задержали двух мужчин, которые вербовали девушек для занятия проституцией в Турции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

"Двое граждан Грузии знакомились с девушками в социальных сетях. Войдя в контакт, предлагали новым знакомым хорошо заработать. При этом говорили, что если девушка захватит с собой на заработки подругу, то и за это получит внушительную сумму денег", - рассказал Виталий Сапроненко.

В начале этого месяца грузины прибыли в Витебск, а 25 мая вербовщики были задержаны. Мужчины завербовали и пытались вывезти в Турцию для занятия проституцией двух жительниц Витебской области 1998 и 1999 годов рождения.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Беларуси. -0-