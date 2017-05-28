В Лиде хулиган напал на девушек в парке, а потом уснул в кустах

Фото УВД Гродненского облисполкома

29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Лиде хулиган напал на гуляющих в парке девушек, попытался сорвать с одной из них одежду, а потом уснул в кустах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Житель Лиды 1982 года рождения, изрядно выпив, отправился на прогулку в лесополосу неподалеку от дома. Несмотря на темное время суток, там же гуляли две девушки.

"Мужчина попытался выстроить с ними диалог, а когда не получилось, впал в ярость и набросился на одну из девушек. Он повалил ее на землю и попытался стянуть штаны", - рассказали в пресс-службе УВД. Довести замысел до конца у него не получилось. Девушки тут же обратились за помощью в милицию.

Оперативникам не составило труда отыскать подозреваемого. Мужчина спал в кустах. Свое поведение он объяснил тем, что был сильно пьян.-0-