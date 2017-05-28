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Будете работать как животные. Честная вакансия строительной фирмы внезапно получила много откликов

29.05.2017 12:35 — Разное | Tut.by  
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Владельцы строительной фирмы из немецкой деревни Имбат составили честное объявление о работе каменщика, потому что на стандартные никто не откликался. Они пообещали тяжелый неблагодарный труд, но неожиданно получили много заявок, сообщает ресурс medialeaks.ru.


Фото: Анжелика Василевская. Фото носит иллюстративный характер.

В описании вакансии строительной фирмы Böhm Bau рабочие перспективы выглядят не слишком заманчиво. Лиза Бём и ее муж ищут в свою команду трех каменщиков и размещают в газете Donaukurier, пожалуй, одно из самых честных объявлений о работе каменщика. По крайней мере, на фразе «Вы будете надрываться от рассвета до заката, комфорт остался в прошлом» каждый претендент должен понять, чего ему следует ожидать от этой работы. Так выглядит само объявление:

— Вы хотите себе боль в спине и солнечные ожоги, при этом обладаете хотя бы небольшим интеллектом? Если хотите работать как животные, то откликайтесь на нашу вакансию! Вы будете надрываться от рассвета до заката, комфорт остался в прошлом! Мы предлагаем вам совершенно нормальное безумие на стройке, при этом не терпим пропусков. Мы ищем трех каменщиков или каменщиц на пожизненную каторгу, и это не только в летний период! Будь умён — иди к Böhm Bau!

Идея написать настолько честное объявление пришла супругам по одной простой причине: стандартные описания вроде «дружелюбный коллектив, комфортные условия труда, достойная оплата» не работали, рассказала Лиза Бём журналу Focus.

— На такие объявления едва ли кто-то отзывался.

Очевидно, потенциальные каменщики ценят честность. Потому что благодаря последнему объявлению супруги Бём не только получили отклики, но также уже наняли одного работника.

— Мы получили очень много заявок. Некоторые люди даже звонили нам просто потому, что их восхитило наше объявление.

 
 
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Владельцы строительной фирмы из немецкой деревни Имбат составили честное объявление о работе каменщика, потому что на стандартные никто не откликался.

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