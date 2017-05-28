Перед финалом Кубка Португалии мяч судье доставил человек на дроне

Перед стартовым свистком финала Кубка Португалии, который проходил 28 мая на стадионе «Насьонал» в Оэйраш, главный судья Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге получил мяч из рук пилота, который прилетел на дроне.

Специально обученный человек пролетел над полем стадиона, приземлился на газон, после чего отдал мяч в руки арбитру.

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