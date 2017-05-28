В Гродненском районе 9-летний велосипедист столкнулся с микроавтобусом, ребенок в больнице

Около Гродно 9-летний мальчик на велосипеде столкнулся с микроавтобусом. ДТП произошло 28 мая около 17.30 на улице Ольшанова в агрогородке Путришки, сообщает Гродненская Госавтоинспекция.





«Водитель микровавтобуса Mercedes на закруглении улицы заметил в своей полосе мальчика, который ехал во встречном направлении прямо. Принял правее и думал, что они разъедутся. Когда велосипед и автомобиль разделяло примерно десять метров, водитель увидел, что парень повернул голову вправо, а руль машинально в другую сторону», — рассказали в ГАИ.





С травмой головы мальчик госпитализирован.