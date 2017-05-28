ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненском районе 9-летний велосипедист столкнулся с микроавтобусом, ребенок в больнице

29.05.2017 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Около Гродно 9-летний мальчик на велосипеде столкнулся с микроавтобусом. ДТП произошло 28 мая около 17.30 на улице Ольшанова в агрогородке Путришки, сообщает Гродненская Госавтоинспекция.


«Водитель микровавтобуса Mercedes на закруглении улицы заметил в своей полосе мальчика, который ехал во встречном направлении прямо. Принял правее и думал, что они разъедутся. Когда велосипед и автомобиль разделяло примерно десять метров, водитель увидел, что парень повернул голову вправо, а руль машинально в другую сторону», — рассказали в ГАИ.


С травмой головы мальчик госпитализирован.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель микровавтобуса Mercedes на закруглении улицы заметил в своей полосе мальчика, который ехал во встречном направлении прямо. Принял правее и думал, что они...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко на совещании по хоккею: Ваше счастье, если меня не будет к 2021-му году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика