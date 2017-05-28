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Лукашенко на совещании по хоккею: Ваше счастье, если меня не будет к 2021-му году
В 2021 году Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею, на этот раз — совместно с Латвией. Александр Лукашенко
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— Что будет в 2021 году? Вы что, хотите сказать, что я потерплю? Ваше счастье, если меня не будет к 2021-му году. Я не потерплю вашей такой работы. Подумайте, какой подарок в 2021 году белорусскому народу вы преподнесете, — прозвучали слова Лукашенко в эфире телеканала
Руководитель страны также подчеркнул, что финансирование будет зависеть от показанного результата.
— И вы не придете и не скажете мне, что нам надо 2−3 года, чтобы чего-то подготовить, что нам деньги надо, еще что-то надо… Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, — сказал Александр Лукашенко.
Отметим, что следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2020 году, за год до ЧМ-2021.
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В 2021 году Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею, на этот раз - совместно с Латвией. Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития этого вида спорта...
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