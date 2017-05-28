ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко на совещании по хоккею: Ваше счастье, если меня не будет к 2021-му году

29.05.2017 12:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В 2021 году Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею, на этот раз — совместно с Латвией. Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития этого вида спорта предупредил хокеистов и функционеров, что их ждет жесткий спрос за результаты работы.

Видео: Телеканал ОНТ

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

— Что будет в 2021 году? Вы что, хотите сказать, что я потерплю? Ваше счастье, если меня не будет к 2021-му году. Я не потерплю вашей такой работы. Подумайте, какой подарок в 2021 году белорусскому народу вы преподнесете, — прозвучали слова Лукашенко в эфире телеканала ОНТ.

Руководитель страны также подчеркнул, что финансирование будет зависеть от показанного результата.

— И вы не придете и не скажете мне, что нам надо 2−3 года, чтобы чего-то подготовить, что нам деньги надо, еще что-то надо… Не будет никаких денег, пока не дадите нормальный продукт, — сказал Александр Лукашенко.

Отметим, что следующие выборы президента Беларуси должны состояться в 2020 году, за год до ЧМ-2021.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2021 году Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею, на этот раз - совместно с Латвией. Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития этого вида спорта...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске начал работу официальный дилер мототехники BMW Motorrad
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика