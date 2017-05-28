В Минске начал работу официальный дилер мототехники BMW Motorrad

В Беларуси появился официальный дилер BMW Motorrad. Автоцентр «Байернкрафт» заключил контракт с немецким производителем и теперь представит в столице популярные модели и аксессуары для мототехники BMW по официальным ценам.





Белорусам стали доступны практически все модели мотоциклов BMW. Наиболее популярные версии вскоре представят в автоцентре «Байернкрафт» в Сухарево и предложат опробовать на тест-драйве. Причем в Минск привезут широкую линейку — от «классики» до спортбайков. Мотоцикл любой модели можно будет приобрести на условиях предзаказа, а некоторые байки — увезти с собой прямо в день покупки.





Все мотоциклы можно будет приобрести по заводским ценам. Стоимость самой бюджетной модели — BMW G30R — составит около 11 тысяч рублей. Помимо серийно выпускаемых байков, есть возможность заказать мотоцикл по индивидуальным запросам.





В Минске также появилось фирменное сервисное обслуживание мотоциклов BMW. Им займется команда специалистов, которая прошла сертифицированное обучение. Причем мотоциклы BMW с действующей гарантией, вне зависимости от страны покупки, в мотоцентре можно проверить и обслужить уже сейчас.

На новые мотоциклы в «Байернкрафт» будут давать двухлетнюю международную гарантию. «Собственно, в этом и заключается одно из преимуществ мотоцентра. Теперь не придется завозить мотоциклы из-за рубежа, растаможивать, а потом еще и ремонтировать в случае поломки. Всё станет проще и удобнее: белорусы смогут официально приобретать мотоциклы и бесплатно их чинить обслуживать их в Минске», — заверили в автоцентре «Байернкрафт».



