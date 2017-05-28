ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске начал работу официальный дилер мототехники BMW Motorrad

29.05.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси появился официальный дилер BMW Motorrad.  Автоцентр «Байернкрафт» заключил контракт с немецким производителем и теперь представит в столице популярные модели и аксессуары для мототехники BMW по официальным ценам. 


Белорусам стали доступны практически все модели мотоциклов BMW. Наиболее популярные версии вскоре представят в автоцентре «Байернкрафт» в Сухарево и предложат опробовать на тест-драйве. Причем в Минск привезут широкую линейку — от «классики» до спортбайков. Мотоцикл любой модели можно будет приобрести на условиях предзаказа, а некоторые байки — увезти с собой прямо в день покупки. 


Все мотоциклы можно будет приобрести по заводским ценам. Стоимость самой бюджетной модели — BMW G30R — составит около 11 тысяч рублей. Помимо серийно выпускаемых байков, есть возможность заказать мотоцикл по индивидуальным запросам. 


В Минске также появилось фирменное сервисное обслуживание мотоциклов BMW. Им займется команда специалистов, которая прошла сертифицированное обучение. Причем мотоциклы BMW с действующей гарантией, вне зависимости от страны покупки, в мотоцентре можно проверить и обслужить уже сейчас.

На новые мотоциклы в «Байернкрафт» будут давать двухлетнюю международную гарантию. «Собственно, в этом и заключается одно из преимуществ мотоцентра. Теперь не придется завозить мотоциклы из-за рубежа, растаможивать, а потом еще и ремонтировать в случае поломки. Всё станет проще и удобнее: белорусы смогут официально приобретать мотоциклы и бесплатно их чинить обслуживать их в Минске», — заверили в автоцентре «Байернкрафт».


 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь мотоциклы марки BMW можно приобрести с гарантией и по официальным ценам для белорусского рынка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На гэтым тыдні ў Беларусі чакаецца пахаладанне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика