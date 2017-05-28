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Четырехлетняя девочка выпала с балкона второго этажа в Березе

29.05.2017 12:46 — Разное | БелТА  
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29 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Четырехлетняя девочка выпала с балкона второго этажа в Березе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Инцидент произошел 27 мая около 9 часов утра. С балкона квартиры на втором этаже по месту жительства выпала четырехлетняя девочка. В результате случившегося она получила ушибы, травму головы и позвоночника. Ребенок госпитализирован.

"Со слов родителей, утром дочь отказалась ехать вместе со старшим братом в поликлинику, поэтому ее оставили дома одну. Предположительно, затем малышка передумала и решила отправиться за ними. Для этого она принесла стул на балкон, с которого стала на подоконник. Девочка самостоятельно раздвинула створки окна и выпрыгнула вниз на землю. Проезжающие мимо очевидцы сообщили об этом в скорую помощь", - рассказала Марина Дранькова.

По данному факту проверку проводит Березовский РОСК. С целью выяснения всех обстоятельств инцидента проведен осмотр места происшествия, опрошены родные и соседи семьи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Семья характеризуется положительно.

УСК по Брестской области в очередной раз обращает внимание взрослых на необходимость контроля за малолетними детьми и создания для них безопасных условий, в том числе использования блокираторов и запорных механизмов, препятствующих выпадению несовершеннолетних из окон.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел 27 мая около 9 часов утра. С балкона квартиры на втором этаже по месту жительства выпала четырехлетняя девочка. В результате случившегося она...

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