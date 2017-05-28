К трем с половиной годам лишения свободы приговорил суд Молодечненского района 19-летнего Сергея Г. за угон машины и совершение ДТП в пьяном виде, передает Край.бай . Он находится под стражей с 28 декабря 2016 года.



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В октябре прошлого года, после молодежной вечеринки на даче, Сергей на Mazda, принадлежащей его знакомому, подвозил домой 17-летнюю девушку. На 28-ом км трассы Раков-Корабли-Хожево авто выехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП пассажирка получила тяжкие телесные повреждения.

По версии следствия, Сергей взял Mazda не спросив разрешения у хозяина автомобиля, он в это время спал после вечеринки. Машина имела неисправности ходовой части и тормозной системы.

Сергей в суде не признал свою вину ни по одному пункту обвинения. Он утверждал, что пил в этот день только безалкогольный напиток, а хозяина машины разбудил и попросил разрешения отвезти девушку домой. Тот якобы одобрительно кивнул в ответ. Обвиняемый утверждал, что в момент аварии за рулем был не он, а девушка, с которой он ехал. Якобы в пути они поменялись местами. Он пересел на переднее пассажирское сиденье, а потерпевшая села за руль.

Гособвинитель отметила, что считает вину Сергея доказанной.

— Причиной ДТПстало то, что обвиняемый не имел водительского удостоверения и достаточных навыков вождения легковым автомобилем. К тому же, он находился в состоянии алкогольного опьянения. То, что Сергей употреблял спиртные напитки, подтверждают свидетели — ребята, которые в тот вечер отдыхали с ним на даче. Следствие также установило, что обвиняемый знал о технических неисправностях машины, но ехал со скоростью 74,2 км/ч. В тех условиях эта скорость не была безопасной.

По словам государственного обвинителя, телесные повреждения потерпевшей и обвиняемого указывают на то, что за рулем в момент аварии находился именно Сергей. Кстати, полная реабилитация девушки после ее лечения до сих пор не наступила.

Прокурор попросила суд назначить Сергею наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии в условиях общего режима с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.

По мнению адвоката, вину его подзащитного следствие не доказало и попросил суд вынести оправдательный приговор.

— Собранные по делу доказательства, в том числе характер травм потерпевшей и обвиняемого, не позволяют утверждать, что за рулем находился именно мой подзащитный. Не доказан и факт угона автомобиля. Хозяин машины сам признавал, что в тот вечер выпил 400−500 граммов водки, запивая ее пивом. Уверен, в таком состоянии он мог не помнить, как Сергей его будил, а он разрешил ему взять машину. Да и все экспертизы, которые были проведены, не дают нам объективной картины происшествия в совокупности, — сказал защитник.

В суде выступила потерпевшая девушка: она сказала, что не настаивает на строгом наказании обвиняемого.

Выступая с последним словом Сергей попросил прощения у потерпевшей, однако отметил, что в ходе судебного процесса его участники сказали много неправды.

Суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде трех с половиной лет, с отбыванием срока в исправительной колонии в условиях поселения. Также он лишен права управления транспортными средствами на пять лет. Сергей должен выплатить потерпевшей 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 263 рубля 74 копейки компенсации материального ущерба. Моральный вред, который обвиняемый причинил владельцу машины, суд оценил в 700 рублей. Хозяин машины также имеет право заявить гражданский иск о возмещении материального ущерба.

Приговор вступит в силу через десять дней.