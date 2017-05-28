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Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Минске составит 100 тысяч евро

29.05.2017 12:51 — Разное | Tut.by  
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Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Минске составит 100 тыс. евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Белорусской федерации шахмат.


Фото: БЕЛТА

Сегодня во Дворце спорта в 20.00 состоится торжественная церемония открытия, а первые матчи будут сыграны 30 мая. Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров.

Победитель получит 20 тыс. евро. Специальными денежными призами будут отмечены также шахматистки, ветераны и юниоры.

Хозяева чемпионата будут представлены сильнейшим составом, в который включены Сергей Жигалко, Владислав Ковалев, Кирилл Ступак, Алексей Александров, Андрей Жигалко.

В Минск приедут более 400 спортсменов из 40 стран, среди которых 177 гроссмейстеров, 78 международных мастеров, 57 мастеров ФИДЕ. Свое участие подтвердили известные игроки Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Навара (Чехия), Бадура Джобава (Грузия).

В белорусской команде наибольшие шансы на высокий результат связывают с выступлением Сергея Жигалко.

Во Дворце спорта с 1 по 5 июня состоится также чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет. Участие в соревнованиях уже подтвердили 650 участников из 24 стран.

Минский шахматный форум планирует посетить президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов. Организаторами чемпионатов выступают Министерство спорта и туризма, Национальный олимпийский комитет, Минский горисполком, Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация шахмат.

 
Теги: Минск
 
 
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Призовой фонд чемпионата Европы по шахматам в Минске составит 100 тыс. евро.

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