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В Минске появится "умная парковка" и еще две тысячи платных машино-мест

29.05.2017 12:51 — Разное | Tut.by  
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Более 2 тысяч платных парковочных машино-мест и «умную» парковку сделают до конца года в Минске. Об этом сообщил генеральный директор ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Александр Канаш на совещании в Мингорисполкоме, сообщает «Минск-Новости».

Зоны платных парковок планируют организовать на улице Мельникайте — местный проезд (на 1 119 машино-мест), на площадке у Дворца спорта на проспекте Победителей (440 машино-мест), улице Немиге (60 машино-мест), улицах Гикало — Золотая Горка (439 машино-мест), возле гостиницы «Турист» на улице Долгобродской (60 машино-мест), на улице Воронянского (120 машино-мест).

В настоящее время в Минске работает 37 платных парковок на 2 563 машино-места. Из них три зоны на 550 машино-мест введены в эксплуатацию в текущем году.

На пересечении улиц Воронянского — Чкалова — Авакяна будет реализован пилотный проект «умной» платной парковки на 120 машино-мест.

— Это новое техническое решение по контролю за оплатой парковки с использованием средств фото- и видеофиксации и бесплатного для пользователей парковки мобильного приложения, — пояснил Александр Канаш. — Сертифицированные технические средства с программным комплексом смогут в режиме реального времени круглосуточно предоставлять точное время факта начала и окончания парковки авто, способ и сумму оплаты или неоплаты за парковку. Это позволит в судебном порядке взыскивать задолженность с неплательщиков.

Новинка сможет распознавать автотранспорт специальных служб: МЧС, скорой помощи, МВД и других ведомств, а также машины жителей прилегающих домов и другие авто по необходимости. При этом оплату за парковку водители смогут производить любым удобным способом.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 2 тысяч платных парковочных машино-мест и "умную" парковку сделают до конца года в Минске.

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