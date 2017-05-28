Правительство утвердило объем финансирования госпрограмм в 2017 году





ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ направит в 2017 году на финансирование государственных программ и мероприятий более 1,1 млрд рублей.

Согласно постановлению Совета министров № 375, объем директивного кредитования в нынешнем году составит 689,58 млн руьблей.

На недирективное кредитование будет направлено 464,3 млн рублей. В том числе на завершаемые инфраструктурные проекты, реализуемые КУП "УКС Брестского городского ЖКХ", потребуется 17 млн рублей, на новые инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках решений Президента Беларуси (РУП "Национальный аэропорт Минск", РУП "Дирекция строящихся объектов Минспорта", УКС Вооруженных Сил, УП "УКС Мингорисполкома", Минтранс) направят 447,3 млн рублей.

Валюта кредитования устанавливается кредитодателем по согласованию с кредитополучателем с учетом правового акта, которым утверждена соответствующая государственная программа (мероприятие), сообщила пресс-служба Совмина.