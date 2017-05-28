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Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала в прокате СНГ более миллиарда рублей

29.05.2017 13:07 — Разное | Tut.by  
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Новый фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» за первые выходные проката смог собрать рекордную кассу в странах СНГ — более одного миллиарда рублей. Фильм, который стоил студии Disney 230 миллионов долларов, возглавил пятерку лидеров кинопроката в Беларуси. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Компания Disney, кажется, изначально делала ставку не на американский, а на международный прокат. И следует отметить, что мировой зритель почти не подвел — сейчас общая выручка пятых «Пиратов» составляет 270,5 миллионов долларов. Так что нет сомнений, что «Мертвецы не рассказывают сказки» в итоге окупится, а продюсеры франшизы уговорят Джонни Деппа еще раз или два примерить костюм капитана Джека Воробья.

Картину в Беларуси посмотрели 107 тысячи зрителей, которые принесли ленте 309,6 тысячи рублей. Ранее AFISHA.TUT.BY сходила на премьеру и нашла для вас 5 причин сделать то же самое.

На второй строчке рейтинга разместился шестой фильм франшизы об инопланетных тварях «Чужой: Завет». Напомним, на прошлой неделе картина была лидером проката. Сейчас фильм Ридли Скотта быстрыми темпами теряет аудиторию — сборы фильма в Беларуси составили 32,9 тысячи рублей.

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Общемировая выручка фильма тоже пока не блещет — за полторы недели «Завет» заработал 143,5 миллиона долларов, и если после старта еще были надежды на то, чтобы окупить 97-миллионный бюджет, то сейчас они стремительно тают. Ведь еще через неделю конкуренцию картине составят не только нынешние релизы, но и будущие.

Картина британского режиссера Гая Ричи «Меч короля Артура» с Чарли Ханнемом и Джудом Лоу уступила вторую позицию, сместившись на третью строку рейтинга по итогам прошлой недели. Фильм собрал 22,5 тысячи рублей.

Вторые «Стражи галактики» с результатом в 10,4 тысячи рублей занимают четвертую позицию. Первые «Стражи Галактики» вышли на экраны в 2014 году и стали одним из самых популярных фильмов о супергероях от Marvel. Кассовые сборы фантастической комедии перевалили за 773 миллиона долларов. Сейчас второй фильм о защитниках вселенной занимает шестое место среди 15 фильмов кинематографической вселенной Marvel.

Пятую строчку рейтинга занял мультфильм Тоби Генкеля «Трио в перьях», который рассказывает о приключениях воробья Ричарда. За второй уикэнд картина озвученная российскими деятелями шоу-бизнеса Полиной Гагариной, Филиппом Киркоровым и Алексеем собрала 8,2 тысяч рублей.

***

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Теги: Минск
 
 
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Новый фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" за первые выходные проката смог собрать рекордную кассу в странах СНГ - более одного...

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