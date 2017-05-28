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Новая часть "Пиратов Карибского моря" собрала в прокате СНГ более миллиарда рублей
Новый фильм «
Компания Disney, кажется, изначально делала ставку не на американский, а на международный прокат. И следует отметить, что мировой зритель почти не подвел — сейчас общая выручка пятых «Пиратов» составляет 270,5 миллионов долларов. Так что нет сомнений, что
Картину в Беларуси посмотрели 107 тысячи зрителей, которые принесли ленте 309,6 тысячи рублей. Ранее AFISHA.TUT.BY сходила на премьеру и нашла для вас
На второй строчке рейтинга разместился шестой фильм франшизы об инопланетных тварях «
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Общемировая выручка фильма тоже пока не блещет — за полторы недели «Завет» заработал 143,5 миллиона долларов, и если после старта еще были надежды на то, чтобы окупить 97-миллионный бюджет, то сейчас они стремительно тают. Ведь еще через неделю конкуренцию картине составят не только нынешние релизы, но и будущие.
Картина британского режиссера Гая Ричи «
Вторые «
Пятую строчку рейтинга занял мультфильм Тоби Генкеля «
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Новый фильм "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" за первые выходные проката смог собрать рекордную кассу в странах СНГ - более одного...
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