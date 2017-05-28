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Как выглядят коттеджи, которые УКС строит в Зацени по 700-1200 долларов за "квадрат"
Застраивать бывшую деревню Зацень начали
Коттеджи от УКСа стоят недалеко от съезда с кольцевой.
На стройплощадке кипит работа: уже построено две «коробки», и начали возводить каркас первого восьмиквартирного таунхауса.
Коттеджи госзастройщика от местных шикарных коттеджей, конечно, отличаются и пока больше похожи на обычные двухэтажные дома. Но, возможно, внешняя отделка немного исправит ситуацию.
Когда поселок будет достроен, в УКСе не говорят — все будет зависеть от финансирования.
— Пока мы строим за свой счет, дольщиков не привлекали. Когда будет выпущена декларация, сказать не можем, — говорят в УКСе.
Площадь квартир от 120 до 140 метров квадратных метров. Цена «квадрата» уже озвучивалась — от 700 до 1200 долларов, в зависимости от метража квартиры. То есть самая маленькая, в которой, как правило, самый дорогой квадратный метр, обойдется в 144 тысячи рублей.
Делать косметический ремонт новоселам придется самостоятельно — сдавать коттеджи и квартиры будут с черновой отделкой. Зато планировка будет свободная и площадь комнат хозяева смогут выбирать сами. В каждом доме также предусмотрен гараж для автомобилей.
Кроме жилых метров, покупателям достанутся участки площадью 2−5 соток.
Территорию коттеджного поселка застройщик обещает благоустроить: вместо нынешней гравийки на подъезде проложат асфальт, сделают пешеходные дорожки. Возле домов поставят детские площадки и посадят деревья.
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В коттеджном поселке уже готово две "коробки" и началась стройка восьмиквартирного дома.
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