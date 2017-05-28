Застраивать бывшую деревню Зацень начали три года назад . Тогда здесь «выросли» панельные коттеджи от УКСа Центрального района, которые строили для многодетных. В 2016 году все тот же УКС Центрального района объявил, что будет строить в Зацени коттеджный поселок с 57-ю усадьбами. По проекту застройщик планирует возвести коттеджи и таун-хаусы, в которых будет по две, пять или восемь двухуровневых квартир.



Так поселок выглядит по проекту

Фото: minsknews.by

Коттеджи от УКСа стоят недалеко от съезда с кольцевой.



Красным обведен участок, где УКС строит коттеджный поселок. Яндекс спутник.

На стройплощадке кипит работа: уже построено две «коробки», и начали возводить каркас первого восьмиквартирного таунхауса.



Так выглядит первая «коробка» коттеджа от УКСа

Коттеджи госзастройщика от местных шикарных коттеджей, конечно, отличаются и пока больше похожи на обычные двухэтажные дома. Но, возможно, внешняя отделка немного исправит ситуацию.



Рядом с коттеджами возводят первый восьмиквартирный дом

Когда поселок будет достроен, в УКСе не говорят — все будет зависеть от финансирования.

— Пока мы строим за свой счет, дольщиков не привлекали. Когда будет выпущена декларация, сказать не можем, — говорят в УКСе.

Площадь квартир от 120 до 140 метров квадратных метров. Цена «квадрата» уже озвучивалась — от 700 до 1200 долларов, в зависимости от метража квартиры. То есть самая маленькая, в которой, как правило, самый дорогой квадратный метр, обойдется в 144 тысячи рублей.



Коттеджи строят рядом с частными домами

Делать косметический ремонт новоселам придется самостоятельно — сдавать коттеджи и квартиры будут с черновой отделкой. Зато планировка будет свободная и площадь комнат хозяева смогут выбирать сами. В каждом доме также предусмотрен гараж для автомобилей.

Кроме жилых метров, покупателям достанутся участки площадью 2−5 соток.





Территорию коттеджного поселка застройщик обещает благоустроить: вместо нынешней гравийки на подъезде проложат асфальт, сделают пешеходные дорожки. Возле домов поставят детские площадки и посадят деревья.