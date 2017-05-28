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В Жодино пьяный водитель сбил пешехода насмерть и попытался скрыться с места ДТП

29.05.2017 13:23 — Разное | Tut.by  
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Утром 27 мая в Жодино 28-летний водитель, управляя автомобилем «Audi-100, сбил пешехода. От полученных травм молодоей человек скончался. Водитель попытался скрыться с места ДТП, но был задержан.


Фото: ГАИ МВД

Как сообщили в ГАИ МВД, водитель двигался по 28-км автодороги Слобода-Новосады в городе Жодино. Проезжая регулируемый пешеходный переход на разрешающий (зеленый) сигнал светофора для транспортных средств, совершил наезд на пешехода. Мужчина, 1989 года рождения переходил дорогу на красный сигнал светофора для пешеходов. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В свою очередь, водитель транспортного средства попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан в 300 метрах от места происшествия. По предварительным данным водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Нетрезвого водителя задержали через 300 метров от места аварии.

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