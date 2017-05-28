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СБУ пришла с обыском в украинские офисы "Яндекса"

29.05.2017 13:22 — Разное | Tut.by  
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Служба безопасности Украины (СБУ) утром 29 мая пришла с обыском в украинские офисы «Яндекса», сообщил украинский журналист Тимур Ворона. Представители компании подтвердили vc.ru эту информацию.


По словам Вороны, обыск в офисах в Киеве и Одессе проводится в рамках дела по статье 111 УК Украины («Государственная измена»), которая в том числе распространяется на угрозу информационной безопасности страны. В «Яндексе» не сообщили причину визита спецслужб.

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — сообщила изданию пресс-служба «Яндекса».

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России. Украинским провайдерам теперь запрещено предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов «Mail.ru», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также для жителей Украины оказался заблокирован доступ ко всем сервисам «Яндекса» — поисковику, агрегатору новостей, погоде, картам, расписаниям и переводчику.

Позже глава СБУ объяснил, что причиной блокировки российских соцсетей на территории Украины стало обилие антиукраинского контента, а также порнография и «группы смерти». «Скажу очень просто: это тот механизм, который использует русская идеологическая машина для формирования в сознании граждан того, что им нужно», — сказал журналистам председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

 
Теги: Новости
 
 
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Обыск в офисах в Киеве и Одессе проводится в рамках дела по статье 111 УК Украины ("Государственная измена").

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