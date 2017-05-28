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СБУ пришла с обыском в украинские офисы "Яндекса"
Служба безопасности Украины (СБУ) утром 29 мая пришла с обыском в украинские офисы «Яндекса»,
По словам Вороны, обыск в офисах в Киеве и Одессе проводится в рамках дела по статье 111 УК Украины («Государственная измена»), которая в том числе распространяется на угрозу информационной безопасности страны. В «Яндексе» не сообщили причину визита спецслужб.
«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — сообщила изданию пресс-служба «Яндекса».
Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко
Позже глава СБУ
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Обыск в офисах в Киеве и Одессе проводится в рамках дела по статье 111 УК Украины ("Государственная измена").
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