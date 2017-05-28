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Мировые звезды в Каннах: Николь Кидман, Ума Турман, Дэвид Линч и другие
29.05.2017 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Каннский кинофестиваль — один из самых престижных в мире кино, в этом он идет наравне с Берлинским и Венецианским фестивалями. Очередной смотр, 70-й по счету, завершился накануне вечером.
Обсуждают на Каннском кинофестивале не только фильмы и мастерство киномастеров, но и приезжающих звезд — в этом году смотр посетили Николь Кидман, Дастин Хоффман, Тильда Суинтон и другие известные на весь мир актеры и режиссеры.
Среди фильмов в Каннах этого года был признан лучшим "Квадрат" шведского режиссера Рубена Эстлунда. Лента "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получила специальный приз жюри.
Награду как лучший режиссер получила София Коппола — дочь создателя экранизаций "Крестного отца". Приз Канн как лучший актер получил Хоакин Феникс, а лучшей актрисой назвали Дайян Крюгер. За лучший сценарий удостоили сразу две ленты — "Убийство священного оленя" и "Ты никогда здесь не был".
О гостях и событиях 70-го Каннского кинофестиваля — в фотоленте Sputnik.
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Каннский кинофестиваль 2017 официально завершился, но обсуждать его будут еще долго. Смотрите фотографии на Sputnik с яркими гостями и участниками престижного...
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