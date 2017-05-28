29 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Факты занятия незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с куплей-продажей квартир в Могилевской области 47-летним витебчанином, выявлены в ходе совместной проверки управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области и 11-го управления главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника УДФР КГК по Могилевской области Александр Шаройкин.

Лжериелтор в период с 2008-го по 2016 год находил квартиры, которые не пользовались спросом, покупал по заниженным ценам, делал косметический ремонт и продавал уже по рыночной цене. Кроме того, он разработал схему обмана доверчивых граждан: находил одиноких владельцев неприватизированных квартир, входил в доверие и организовывал заключение фиктивных браков между ними и членами своей семьи. А после помогал с приватизацией недвижимости, оформляя право собственности на имя своих родственников. Сумма незаконно полученных средств составила около Вr450 тыс.

Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении него возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.209 (мошенничество) и ч.2 ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси. "Ему предъявлено обвинение, и он заключен под стражу. В счет погашения причиненного ущерба наложен арест на его имущество (денежные средства, золотые изделия, автомобиль, объекты недвижимости) на общую сумму 57 тыс.", - сказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Правоохранители просят всех, кто попался на удочку мошенника и лжериелтора, обращаться по телефонам (0222) 25-09-00 (круглосуточно), 25-30-65 (с 9.00 до 18.00).-0-