Каждый человек имеет свою мечту. Кто-то считает, что заветные мечты могут быть только "глобальными", а кто-то, напротив, утверждает, что позволять себе мечтать надо исходя из своих сил. Я говорю о силе, потому что считаю, что именно эта составляющая — залог твоих возможностей. Так что же с нами происходит, когда мечта все-таки сбывается?



© Sputnik Илья Питалев "Ты супер!": Даша Чернова назвала дуэт с Валерией идеальным

Например, моя мечта живет со мной уже несколько лет. Вы спросите, что это за мечта? Ответ будет самый простой: жить так, как я хочу!

Могу с уверенностью сказать, что музыка — это моя жизнь. Как бы банально это ни звучало, но с самых ранних лет я рисовала на нотной бумаге, сидела в музыкальных классах, расстраивала инструменты в надежде создать красивую мелодию, пыталась своим пением заглушить звуки, доносящиеся из кабинетов музыкальной школы. Я выросла в музыке, поэтому это то, чем я живу.

Попасть на проект "Ты супер!" было достаточно непонятной и пугающей меня новостью. К тому моменту шел уже четвертый год, как я бросила музыку, потеряла веру в себя, в свои силы, упустила все возможности и выбросила весь свой накопленный опыт. Просто совершила "глобальную чистку", которая далась долгими переживаниями и депрессиями. У меня и в мыслях не было что-то начинать, пытаться поменять что-то в своей повседневной рутине. Мне казалось, что уж слишком глубоко я в ней завязла. Однако есть такое слово — "судьба", и я никогда не перестану в это верить.

Раздался телефонный звонок: приглашение на кастинг. Спустя месяц — приглашение на проект как участника.

Сложно передать словами, как тяжело было собраться. На это ушел целый месяц, месяц борьбы внутреннего порыва и собственного заточения. Благо идти к своей мечте меня учили с детства.

Страшно, волнительно, внутри все бурлит, просится наружу!

Казалось бы, вот уже ничего и никогда не вернется, а тут сразу новая жизнь. Не знаю, в чем причина, быть может, мой возраст — тот самый момент, когда ты понимаешь, что пора определяться и завершать стадию поиска, дабы основательно на чем-то остановиться; быть может, собственный страх снова упустить свой шанс, но новая жизнь оказалась отнюдь не такой сказочной и легкой.

В связи с продолжением параллельного получения высшего образования, на проект я приехала значительно позже остальных. К тому времени ребята уже успели обозначить себя, определить свой круг общения и, в целом, узнать степень готовности каждого из участников. Первое время пришлось состоять в статусе "незнакомца".

Я хорошо помню первой урок по вокалу, хотя скорее это было просто прослушивание. Я вошла в светлый кабинет, из которого на весь этаж доносились звуки музыки. Этот трепет внутри, наверняка, ясно отражался в моих глазах. Так хотелось показать всем, но самое главное, доказать самой себе, что я могу. И вот они — первые замечания, первые советы, первые комплименты! Вот оно — то, чего ты так долго ждал!

Хочу заметить, что самое важное — уметь правильно пользоваться моментом вдохновения. Я не знаю точно, что надо успеть сделать в эти секунды, но я точно знаю, что они могут повернуть вашу жизнь иным образом. Я не устану повторять, что жажду жить своей мечтой. Но теперь я благодаря этому проекту и людям, которые здесь, могу говорить, что я никогда не перестану делать все для этого.

Именно здесь, в Москве, я начала не просто новую главу своей жизни, не просто стала уверена в том, что мечты могут стать реальностью, а начала жить иначе, я стала другой!

Многие говорят, что проект — это шанс, но вы должны понимать, получив его, можно использовать это по-разному. Я, в свою очередь, просто стала настоящей. Конечно, это не случилось по щелчку пальца.

За четыре месяца проекта я только положила этому начало. Я очень рада, что нашла в себе силы бороться с этой проблемой. Кстати, залогом этого стала вера, найти которую помог один из работников проекта своим примером. К счастью, мне помогают, но, впрочем, как и во всем, — "или ты сам, или тебя".

Мне захотелось поскорее взлететь, оторваться от своих страхов. Я поняла, что невозможно жить, постоянно страдая, невозможно постоянно думать о будущем, копаться в прошлом и лелеять мечты.

На проекте "Ты супер!" я научилась давать себе обещания. И теперь я уверена в том, что буду бороться, дабы прийти к своей цели. Я верю в то, что смогу. И могу с уверенностью заявить: "Я счастлива!".

Выходя на сцену, из тура в тур, я заставляла себя стирать свои границы, я показывала то, о чем всегда молчала или чего всегда боялась, я даже изменила свою походку, я полностью перезагрузила себя. Ребята, с которыми я жила и проводила все свободное время от репетиций, стали примером и отличными помощниками для меня. Они всегда были рады поделиться своей улыбкой, этим ярким, искренним светом глаз осветить мой путь. Бороться всем вместе стало намного проще. Но самое вдохновляющее — видеть результат.

Мне стало совсем не страшно говорить "нет", отпускать тех, кому нет места в моей жизни. Но самое главное — мне стало совсем не страшно летать и мечтать.

Иногда, чтобы сделать два шага вперед, где-то надо отступить назад…