Средняя апрельская зарплата белорусов выросла на 6,1 рубля и составила 776,7 рубля. Больше всех в прошлом месяце получали специалисты ИТ-сферы, а меньше всего — работники культуры. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние апрельские зарплаты отличаются по районам.

Самым «бедным» районом снова оказался Шарковщинский — 446,1 рубля. В пересчете на доллары это равняется 237 долларам по апрельскому средневзвешенному курсу.

В 45-ти районах из 118-ти средняя зарплата не дотягивала до 300 долларов.

Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами в апреле район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в апреле к аналогичному периоду 2016 года, в % Шарковщинский 446,1 -2,3 Миорский 483,9 -0,8 Бешенковичский 489,5 -1,5 Кормянский 493,2 +1 Шумилинский 494,8 -1 Ушачский 496,4 +4 Лоевский 497,4 +2,6 Мстиславский 497,9 +1 Лиозненский 500,2 -2,3 Сенненский 511,8 +1,9

В Солигорском районе получают в 2,7 раза больше, чем в Минске

Больше всего в апреле получали жители Солигорского района — 1 208,8 рубля. Это на 105,5 рубля больше, чем у минчан , и в 2,7 раза больше, чем в Шарковщинском районе.

К «заветным» 1000 рублей приближается Минский район, где в апреле в среднем получали 935,2 рубля.

Топ-10 районов с высокими зарплатами в апреле район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в апреле к аналогичному периоду 2016 года, в % Солигорский 1 208,8 +3,7 Минский 935,2 +1 Речицкий 812,9 +5,3 Дзержинский 811,5 +2,9 Смолевичский 773 +4,3 Мозырский 769,6 +2,1 Жлобинский 748,4 +15,5 Несвижский 734,3 +0,7 Логойский 724,7 +5,5 Светлогорский 720,3 +4

В топ-10 районов с самыми большими средними зарплатами оказались представители Минской и Гомельской областей — 6 и 4 соответственно.

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