Средняя апрельская зарплата белорусов выросла на 6,1 рубля и составила 776,7 рубля. Больше всех в прошлом месяце получали специалисты ИТ-сферы, а меньше всего — работники культуры. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние апрельские зарплаты отличаются по районам.
Самым «бедным» районом снова оказался Шарковщинский — 446,1 рубля. В пересчете на доллары это равняется 237 долларам по апрельскому средневзвешенному курсу.
В 45-ти районах из 118-ти средняя зарплата не дотягивала до 300 долларов.
Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами в апреле
район
средняя зарплата, в рублях
реальная зарплата в апреле к аналогичному периоду 2016 года, в %
Шарковщинский
446,1
-2,3
Миорский
483,9
-0,8
Бешенковичский
489,5
-1,5
Кормянский
493,2
+1
Шумилинский
494,8
-1
Ушачский
496,4
+4
Лоевский
497,4
+2,6
Мстиславский
497,9
+1
Лиозненский
500,2
-2,3
Сенненский
511,8
+1,9
В Солигорском районе получают в 2,7 раза больше, чем в Минске
Больше всего в апреле получали жители Солигорского района — 1 208,8 рубля. Это на 105,5 рубля больше, чем у минчан, и в 2,7 раза больше, чем в Шарковщинском районе.
К «заветным» 1000 рублей приближается Минский район, где в апреле в среднем получали 935,2 рубля.
Топ-10 районов с высокими зарплатами в апреле
район
средняя зарплата, в рублях
реальная зарплата в апреле к аналогичному периоду 2016 года, в %
Солигорский
1 208,8
+3,7
Минский
935,2
+1
Речицкий
812,9
+5,3
Дзержинский
811,5
+2,9
Смолевичский
773
+4,3
Мозырский
769,6
+2,1
Жлобинский
748,4
+15,5
Несвижский
734,3
+0,7
Логойский
724,7
+5,5
Светлогорский
720,3
+4
В топ-10 районов с самыми большими средними зарплатами оказались представители Минской и Гомельской областей — 6 и 4 соответственно.
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