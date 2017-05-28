ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты в апреле: в самом "богатом" районе получают в 2,7 раза больше, чем в самом "бедном"

29.05.2017 13:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Средняя апрельская зарплата белорусов выросла на 6,1 рубля и составила 776,7 рубля. Больше всех в прошлом месяце получали специалисты ИТ-сферы, а меньше всего — работники культуры. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние апрельские зарплаты отличаются по районам.

Самым «бедным» районом снова оказался Шарковщинский — 446,1 рубля. В пересчете на доллары это равняется 237 долларам по апрельскому средневзвешенному курсу.

В 45-ти районах из 118-ти средняя зарплата не дотягивала до 300 долларов.

Топ-10 районов с самыми низкими зарплатами в апреле
район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в апреле к аналогичному периоду 2016 года, в %

Шарковщинский

446,1

 -2,3
Миорский

483,9

 -0,8

Бешенковичский

489,5

 -1,5

Кормянский

493,2

 +1

Шумилинский

494,8

 -1

Ушачский

496,4

 +4

Лоевский

497,4

 +2,6

Мстиславский

497,9

 +1

Лиозненский

500,2

 -2,3

Сенненский

511,8

 +1,9

В Солигорском районе получают в 2,7 раза больше, чем в Минске

Больше всего в апреле получали жители Солигорского района — 1 208,8 рубля. Это на 105,5 рубля больше, чем у минчан, и в 2,7 раза больше, чем в Шарковщинском районе.

К «заветным» 1000 рублей приближается Минский район, где в апреле в среднем получали 935,2 рубля.

Топ-10 районов с высокими зарплатами в апреле
район средняя зарплата, в рублях реальная зарплата в апреле к аналогичному периоду 2016 года, в %
Солигорский 1 208,8 +3,7
Минский

935,2

 +1
Речицкий

812,9

 +5,3
Дзержинский

811,5

 +2,9
Смолевичский

773

 +4,3
Мозырский

769,6

 +2,1
Жлобинский

748,4

 +15,5
Несвижский

734,3

 +0,7
Логойский

724,7

 +5,5

Светлогорский

720,3

 +4

В топ-10 районов с самыми большими средними зарплатами оказались представители Минской и Гомельской областей — 6 и 4 соответственно.

Читайте также
Зарплаты бюджетников в апреле: врачи и преподаватели в среднем получали около 1000 рублей
Индекс «ЧаркиШкварки»: зарплаты растут, но набор «выпить-закусить» дорожает еще быстрее
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 45-ти районах из 118-ти средняя зарплата в апреле не дотягивала до 300 долларов. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние апрельские зарплаты отличаются по районам.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Директор хоккейной школы "Динамо": Зарплата детского тренера должна быть не менее 1000 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика