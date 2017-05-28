Директор хоккейной школы минского «Динамо» Дмитрий Басков в эфире программы « Контуры » на телеканале ОНТ обсудил финансовую сторону детского хоккея и высказал свои соображения о размере зарплаты тренеров, которые воспитывают юных игроков.

Видео: Телеканал ОНТ

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— Есть школы, у которых имеются условия — материально техническая база, квалифицированные кадры. Во многих молодых школах, в регионах, как правило, этого нету. Мало кто из квалифицированных специалистов поедет в регионы на 400 рублей зарплаты, — сказал Дмитрий Басков.

На совещании по вопросам развития хоккея Александр озвучивал сумму зарплаты в 2000 рублей для тренеров в регионах.

— Это была озвучена зарплата для новых клубов, которые будут открываться. Для деских тренеров такой цифры не было, но президент поручил навести порядок во всех хоккейных школах, в том числе и в зарплатной ведомости. Акцент делается на том, чтобы дать достойную зарплату детским тренерам. Потому что сегодня это фундамент развития молодых хоккеистов.

Так какой же должна быть зарплата детского тренера, чтобы он поехал работать в регионы?

— Мое предложение было сделать зарплату как минимум 1000 рублей. И горисполкомам обеспечить детских тренеров арендным каким-то жильем. Деньги играют существенную роль, естественно, в развитии хоккея. Потому что хоккей в принципе сам по себе дорогой вид спорта. Мы вот поднимали вопрос о массовости. Сегодня в Беларуси занимаются около 5,5 тысяч учащихся. При этом в трех хоккейных школах Минска учащихся больше, чем в 8 школах Брестской области. В Минске родители могут себе позволить купить экипировку, оплатить какие-то международные турниры. В регионах далеко не каждый может себе это позволить. Поэтому еще одним поручением президента было — обеспечить региональные школы экипировкой для детей в возрасте с 6−7 лет, — отметил Дмитрий Басков.

По мнению руководителя столичной динамовской школы, помочь в объединении усилий всех сторон должна программа развития хоккея в стране на 2018−2021 годы, которую поручено разработать.

— Сегодня нужно думать о долгосрочной перспективе, спускаться вниз и смотреть, какую подпитку будут давать школы, в том числе и в части обучения тренеров, чтобы они готовили из ребенка хоккеиста того уровня, который будет нужен клубам через несколько лет, — подчеркнул Дмитрий Басков.