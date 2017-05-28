Юный велосипедист спровоцировал ДТП в Борисовском районе

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Борисовском районе, не пропустив кроссовер, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Авария произошла 27 мая около 14.40 в д.Новосады. Управляя велосипедом, 13-летний школьник на перекрестке, находясь на второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении машине "Хундай Туссон". В результате чего велосипед и автомобиль столкнулись. В ДТП подросток получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует родителям провести беседы с детьми о поведении на дороге и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.-0-