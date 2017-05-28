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Ночью в Минске BMW насмерть сбил пьяного бомжа, СК ищет очевидцев
29.05.2017 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия произошедшего в столице в ночь на понедельник, 29 мая.
"Ночью около 23.50
В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, уточнил представитель СК.
"Установлено, что в момент аварии водитель автомобиля был трезв. По предварительной информации, полученной в ходе первоначальных следственных действий, погибший в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, установлено, что он не имел постоянного места жительства", — рассказал Климович.
Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами данного ДТП, с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам в Минске 222-25-10 или 8-044 —500-31-11.
Комментарий официального представителя УСК по городу Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель УСК по городу Минску Алексей Климович рассказал подробности ночного ДТП, в результате которого под колесами BMW погиб 54-летний...
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