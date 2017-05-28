Ночью в Минске BMW насмерть сбил пьяного бомжа, СК ищет очевидцев /

Управлением Следственного комитета по городу Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия произошедшего в столице в ночь на понедельник, 29 мая.

"Ночью около 23.50 водитель автомобиля BMW, двигаясь от площади Якуба Коласа в направлении улицы Дорошевича, совершил наезд на пешехода 1963 года рождения , который переходил улицу вне пешеходного перехода. В результате ДТП 54-летний мужчина погиб на месте", — сообщил Климович.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, назначен ряд экспертных исследований, уточнил представитель СК.

"Установлено, что в момент аварии водитель автомобиля был трезв. По предварительной информации, полученной в ходе первоначальных следственных действий, погибший в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, установлено, что он не имел постоянного места жительства", — рассказал Климович.

Следователи обращаются к гражданам, ставшим очевидцами данного ДТП, с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам в Минске 222-25-10 или 8-044 —500-31-11.

Комментарий официального представителя УСК по городу Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.