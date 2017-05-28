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Неизвестный украл сейф из офиса фирмы в Вороновском районе

29.05.2017 13:58 — Разное | БелТА  
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29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный украл сейф с деньгами из офиса фирмы-грузоперевозчика в Вороновском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Кража произошла 10 апреля. Около 2 часов ночи в деревне Вороновка неизвестный проник через незапертую дверь гаража для большегрузных автомобилей, принадлежащего иностранному обществу с ограниченной ответственностью. Затем с помощью металлической лестницы через открытое окно проник в смежное помещение - служебный кабинет руководства фирмы. Ему удалось похитить ноутбук, планшет, несколько коробок со спиртным и металлический сейф, в котором находилось $24 тыс., 9 тыс. евро и 120 тыс. российских рублей.

Уголовное дело по факту хищения имущества, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси) расследует Вороновский районный отдел Следственного комитета. Следователи с участием экспертов осмотрели место происшествия, изъяли улики. Проводятся генотипоскопическая и криминалистические экспертизы, проверка жителей окрестных деревень и работников фирмы, другие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Похитителя зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в гараже и на прилегающей территории. Следователи обратились к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении его личности.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Кража произошла 10 апреля. Около 2 часов ночи в деревне Вороновка неизвестный проник через незапертую дверь гаража для большегрузных автомобилей, принадлежащего...

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