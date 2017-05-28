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Болельщики не жаловались в милицию на действия ОМОНа после финала Кубка Беларуси в Гродно

29.05.2017 14:13 — Разное | Tut.by  
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Жалоб от болельщиков на действия ОМОНа после финального матча Кубка Беларуси по футболу в Гродно 28 мая между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером» в милицию не поступало. Об этом заявил БелаПАН официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

После победы «Динамо» (Брест) на гродненском стадионе фанаты брестской команды прорвались на поле, некоторых из них омоновцы силой уложили на землю.

По словам представителя УВД, таким образом было остановлено около десятка болельщиков. Затем они были отпущены со стадиона без составления административных протоколов. При этом Ярослав Василевский отметил, что болельщиков во время матча предупреждали по громкой связи о недопустимости выхода на поле.

Видео: Игорь Ремзик, TUT.BY

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Жалоб от болельщиков на действия ОМОНа после финального матча Кубка Беларуси по футболу в Гродно 28 мая между брестским "Динамо" и солигорским "Шахтером" в милицию...

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