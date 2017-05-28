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Болельщики не жаловались в милицию на действия ОМОНа после финала Кубка Беларуси в Гродно
Жалоб от болельщиков на действия ОМОНа после
После победы «Динамо» (Брест) на гродненском стадионе
По словам представителя УВД, таким образом было остановлено около десятка болельщиков. Затем они были отпущены со стадиона без составления административных протоколов. При этом Ярослав Василевский отметил, что болельщиков во время матча предупреждали по громкой связи о недопустимости выхода на поле.
Видео: Игорь Ремзик, TUT.BY
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Жалоб от болельщиков на действия ОМОНа после финального матча Кубка Беларуси по футболу в Гродно 28 мая между брестским "Динамо" и солигорским "Шахтером" в милицию...
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