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МВД сообщило подробности задержания в метро пьяного молодого человека
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД сообщило подробности
Сотруднику УВД по охране Минского метрополитена 27 мая в 1.16 поступила информация о хулиганском поведении молодого человека на станции "Октябрьская". По всем признакам тот был в состоянии алкогольного опьянения: неадекватное поведение, шаткая походка, в окружающей обстановке ориентировался слабо. Милиционер остановил его, представился и попросил покинуть метрополитен, так как проезд в метро в состоянии опьянения запрещен.
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Сотруднику УВД по охране Минского метрополитена 27 мая в 1.16 поступила информация о хулиганском поведении молодого человека на станции "Октябрьская". По всем...
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