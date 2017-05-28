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МВД сообщило подробности задержания в метро пьяного молодого человека

29.05.2017 14:19 — Разное | БелТА  
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МВД сообщило подробности задержания в метро пьяного молодого человека

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД сообщило подробности задержания в метро молодого человека в состоянии опьянения. Соответствующая информация размещена на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

Сотруднику УВД по охране Минского метрополитена 27 мая в 1.16 поступила информация о хулиганском поведении молодого человека на станции "Октябрьская". По всем признакам тот был в состоянии алкогольного опьянения: неадекватное поведение, шаткая походка, в окружающей обстановке ориентировался слабо. Милиционер остановил его, представился и попросил покинуть метрополитен, так как проезд в метро в состоянии опьянения запрещен.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сотруднику УВД по охране Минского метрополитена 27 мая в 1.16 поступила информация о хулиганском поведении молодого человека на станции "Октябрьская". По всем...

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