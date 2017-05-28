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Лукашенко о параде: мы показываем людям, что не зря едим военный хлеб
29.05.2017 14:28 — Разное | Sputnik Беларусь
На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко министр обороны Андрей Равков рассказал о новой концепции парада в День Независимости в Минске. Планируется, что
"Коль мы уже решили проводить мероприятие, прежде всего, парад войск, это должен быть парад, а не какие-то там "покажем образцы", еще чего-то. Народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается и, прежде всего, что на вооружении", — заявил Лукашенко.
Также, по словам белорусского лидера, во время праздничного парада 3 июля граждане должны видеть лица своих защитников, солдат всех вооруженных сил, не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС, и других подразделений.
"Поэтому коль уж мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим, для этого ведь и проводится. Это же демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим хлеб военный", — отметил президент.
Беларусь празднует День Независимости 3 июля — в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. В нынешнем году, кроме военной составляющей парада, зрители смогут увидеть и современную гражданскую технику. Также планируется, что по окончании парада часть техники останется на улицах Минска, чтобы горожане и гости столицы смогли ознакомиться с ней более подробно.
Комментарий Александра Лукашенко о проведении парада в День Независимости в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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