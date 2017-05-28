Рябов о погоде в начале лета: июнь начнется с похолодания

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют на неделе неустойчивую погоду, в конце мая будет тепло, но лето начнется с похолодания, сообщили в Гидромете.

"Летняя жара пока откладывается. На предстоящей неделе ожидается неустойчивая погода: июнь начнется с похолодания, май закончится теплой, но с грозовыми дождями погодой", — сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Про весну

По его словам, 30 мая, во вторник, погоду на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.

Температура ночью будет +10..+15°C, днем +20..+26°C, в северных районах ночью +7..+9°C, днем +17..+19°C, уточнил синоптик.

В последний день весны, 31 мая, очередной атмосферный фронт принесет кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем по северо-западу республики усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду, рассказал Рябов. "Температура ночью от +8°C по северо-востоку до +17°C по западу страны, а днем +20..+27°C, по юго-востоку до +29°C", — сказал Рябов.



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Про лето

Синоптик также рассказал, что лето в 2017 году начнется с похолодания — холодный воздух придет с севера Европы.

По словам Рябова, в первый день июня на большей части территории республики прогнозируются кратковременные дожди, ночью будет +9..+15°C, днем — не более +13..+20°C, на юго-востоке теплее на пару градусов.

В пятницу, 2 июня, по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди, ночью будет +3..+10°C, днем +12..+19°C, сказал Рябов.

Про заморозки в начале лета

По словам синоптика, в выходные дни с ростом атмосферного давления дожди на большей части прекратятся, но прохладная погода сохранится.

В субботу ночью будет +2..+9°C, днем +12..+19°C, по юго-западу до +22°C, уточнил Рябов.

По его словам, в воскресенье ночью ожидается температура +2..+9°C, в низких местах и на торфяниках возможны слабые заморозки от 0 до —2°C, но днем будет +15..+22°C, по юго-западу до +25°C.