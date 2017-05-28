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Более 20 участников международного байк-фестиваля в Бресте задержаны за управление мотоциклами в состоянии опьянения

29.05.2017 14:21 — Разное | Tut.by  
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За время XVII международного байк-фестиваля, который прошел 26−28 мая в Бресте, а также на базе оздоровительного лагеря «Орленок» в Жабинковском районе, 22 его участника были задержаны за управление мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает ГАИ Бреста.


Михаил Ильин, TUT.BY

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, среди нетрезвых байкеров 15 иностранных граждан: 11 — Российской Федерации, 3 — Литвы, один — Эстонии.

Кроме того, в отношении 115 мотоциклистов составлены административные материалы за превышение установленной скорости движения, 4 — за отсутствие прав управления транспортными средствами.

По данным областной Госавтоинспекции, в XVII международном байк-фестивале приняли участие около 4 тыс. мотоциклистов из ряда стран, в том числе Беларуси, Германии, Латвии, Литвы, Польши, России, Франции, Эстонии.

В сравнении с байк-фестивалем в 2016 году количество задержанных нетрезвых мотоциклистов сократилось в два раза.

 
Теги: Брест
 
 
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За время XVII международного байк-фестиваля, который прошел 26−28 мая в Бресте, а также на базе оздоровительного лагеря "Орленок" в Жабинковском районе, 22 его участника...

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