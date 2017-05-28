|
Можем себе позволить: Лукашенко потребовал не экономить на параде 3 июля
Александр Лукашенко приказал не экономить средства при подготовке парада ко Дню Независимости Беларуси.
«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб», -
Лукашенко подчеркнул, что народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении: «и увидеть лицо своих защитников, солдат Вооруженных Сил. Не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС».
Президент также подчеркнул, что на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.
«Меня беспокоит, что наши люди (не все, а значительная часть) не знают, чем живет гражданская Беларусь, что мы создаем даже в эти сложные, непростые времена. Ведь есть, что показать. И это надолго остается в памяти людей», - отметил Александр Лукашенко.
Напомним, что 3 апреля 2017 года Александр Лукашенко и Владимир Путин провели
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко приказал не экономить средства при подготовке парада ко Дню Независимости Беларуси.
|
Архив (Разное)
Комментарии