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Можем себе позволить: Лукашенко потребовал не экономить на параде 3 июля

29.05.2017 14:29 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко приказал не экономить средства при подготовке парада ко Дню Независимости Беларуси.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб», - заявил Лукашенко, заслушивая доклад о проведении военного парада ко Дню Независимости.

Лукашенко подчеркнул, что народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении: «и увидеть лицо своих защитников, солдат Вооруженных Сил. Не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС».

Президент также подчеркнул, что на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране. 

«Меня беспокоит, что наши люди (не все, а значительная часть) не знают, чем живет гражданская Беларусь, что мы создаем даже в эти сложные, непростые времена. Ведь есть, что показать. И это надолго остается в памяти людей», - отметил Александр Лукашенко.

Напомним, что 3 апреля 2017 года Александр Лукашенко и Владимир Путин провели пятичасовые переговоры, по результатам которых объявлено, что все спорные вопросы решены. Позднее вице-премьер Владимир Семашко объявил, что Россия может выделить Беларуси кредит на сумму около 1 млрд долларов, также будут перечислены два транша кредита по 300 млн долларов каждый от Евразийского фонда стабилизации и развития. Первые 300 млн долларов поступили в республиканский бюджет 26 апреля.
 
 
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Александр Лукашенко приказал не экономить средства при подготовке парада ко Дню Независимости Беларуси.

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