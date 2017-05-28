Можем себе позволить: Лукашенко потребовал не экономить на параде 3 июля

Александр Лукашенко приказал не экономить средства при подготовке парада ко Дню Независимости Беларуси.

«Мы приняли решение, что проводим парад в этом году. Средств на это жалеть не надо, тем более они не такие уже и большие. Он должен быть настоящим парадом, впечатляющим. Для этого и проводится. Это демонстрация, мы показываем людям, что мы не зря едим военный хлеб», - заявил Лукашенко, заслушивая доклад о проведении военного парада ко Дню Независимости.

Лукашенко подчеркнул, что народ должен видеть, что такое белорусская армия, чем она занимается, что состоит на вооружении: «и увидеть лицо своих защитников, солдат Вооруженных Сил. Не только армии, но и пограничников, и МВД, и МЧС».

Президент также подчеркнул, что на параде необходимо продемонстрировать современные образцы гражданской техники, которые производятся в стране.

«Меня беспокоит, что наши люди (не все, а значительная часть) не знают, чем живет гражданская Беларусь, что мы создаем даже в эти сложные, непростые времена. Ведь есть, что показать. И это надолго остается в памяти людей», - отметил Александр Лукашенко.