МВД сообщило подробности задержания в метро пьяного молодого человека

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МВД сообщило подробности задержания в метро молодого человека в состоянии опьянения . Соответствующая информация размещена на сайте министерства, передает БЕЛТА.

Сотруднику УВД по охране Минского метрополитена 27 мая в 1.16 поступила информация о хулиганском поведении молодого человека на станции "Октябрьская". По всем признакам тот был в состоянии алкогольного опьянения: неадекватное поведение, шаткая походка, в окружающей обстановке ориентировался слабо. Милиционер остановил его, представился и попросил покинуть метрополитен, так как проезд в метро в состоянии опьянения запрещен.

Они поднялись в вестибюль, однако покинуть станцию мужчина категорически отказался, несмотря на неоднократные законные требования милиционера. При попытке отвести нарушителя в комнату милиции для разбирательства тот оказал активное физическое сопротивление, причинив милиционеру телесные повреждения (закрытый перелом костей носа). При помощи сотрудников службы безопасности Минского метрополитена и ближайшего милицейского наряда правонарушитель был задержан и доставлен в комнату милиции, а затем в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи. Первоначально ему был поставлен диагноз "алкогольное опьянение, наркотическое отравление", затем уточняющий "алкогольное отравление".

В отношении задержанного Центральным (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса.

Молодой человек ранее неоднократно привлекался к ответственности, в том числе за мелкое хулиганство, распитие спиртных напитков/нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, кражу.-0-