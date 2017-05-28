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"Беллегпром" увеличил экспорт на 24 процента
29.05.2017 14:21 — Разное | Ежедневник
За первый квартал 2017 года экспорт предприятий, входящих в структуру концерна "Беллегпром" увеличился на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
Объем экспорта товаров в целом по концерну за январь-март 2017 года составил 135,1 млн долларов или 124% к соответствующему периоду прошлого года, сохраняется положительное сальдо – 47,6 млн долларов, сообщила пресс-служба концерна.
В целом по концерну рентабельность продаж в промышленности за январь-март 2017 года составила 14%.
Удельный вес поставок на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта за январь-март 2017 года составил 1,03%.
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности за товары, работы, услуги) по итогам I квартала составили 7,264 млн долларов.
Сегодня среднесписочная численность работников организаций концерна составляет 49,7 тыс. человек. Среднемесячная заработная плата за последний месяц I квартала составила 605,1 рублей.
Подводя итоги работы организаций концерна «Беллегпром» в I квартале текущего года председатель концерна Ефимчик Николай Васильевич отметил, что результаты работы по количественным показателям все еще остаются недостаточными и надо прилагать все усилия и находить резервные возможности для достижения поставленных результатов.
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За первый квартал 2017 года экспорт предприятий, входящих в структуру концерна "Беллегпром" увеличился на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.
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