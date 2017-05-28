Жарко: Хоккейные школы к новому сезону обеспечат экипировкой отечественного производства

Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко в эфире программы « Контуры » на телеканале ОНТ заявил о том, что детско-юношеские хоккейные школы к новому сезону будут обеспечены экипировкой отечественного производства.

Видео: Телеканал ОНТ

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— Президент поставил правительству задачу, и она должна быть решена в этом году, — чтобы экипировка для хоккейных команд детско-юношеских спортивных школ была отечественного производства. Мы уже проработали данный вопрос, у нас есть предприятия, которые выпустят и форму, и защиту, и шлемы, и коньки. Думаю, к хоккейному сезону мы дадим для клубных команд эту форму, — сказал Василий Жарко.