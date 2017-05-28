ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жарко: Хоккейные школы к новому сезону обеспечат экипировкой отечественного производства

29.05.2017 14:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ заявил о том, что детско-юношеские хоккейные школы к новому сезону будут обеспечены экипировкой отечественного производства.

Видео: Телеканал ОНТ

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

— Президент поставил правительству задачу, и она должна быть решена в этом году, — чтобы экипировка для хоккейных команд детско-юношеских спортивных школ была отечественного производства. Мы уже проработали данный вопрос, у нас есть предприятия, которые выпустят и форму, и защиту, и шлемы, и коньки. Думаю, к хоккейному сезону мы дадим для клубных команд эту форму, — сказал Василий Жарко.

Читайте также:

Лукашенко — Семену Шапиро: Знаешь, как у нас Шорец откупился от Захарова?

Лукашенко — хоккеистам: Будет результат — будет зарплата. А то каждый на «Мерседесе» ездит

Лукашенко о выборах хозяев ЧМ-2021: Традиционные наши друзья нас не поддержали

Лукашенко — о хоккеистах: У нас уже нет ни карих, ни голубых, только «зелень» в глазах

Шапиро рассказал, сколько «Динамо» сэкономит в случае отказа от легионеров

Шапиро: Наши хоккеисты могут подписать контракты с российскими клубами и сменить гражданство

Хоккеистов в Беларуси начнут готовить с шести лет

Детских тренеров будут контролировать с помощью видеокамер

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Василий Жарко заявил о том, что детско-юношеские хоккейные школы к новому сезону будут обеспечены экипировкой отечественного производства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Можем себе позволить: Лукашенко потребовал не экономить на параде 3 июля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика