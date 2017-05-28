Минчанка завладела Br16 тыс. знакомого, обещая ему совместный бизнес

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанка завладела Br16 тыс. своего знакомого, обещая ему совместный бизнес, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД задержали 44-летнюю минчанку, подозреваемую в завладении денежных средств своего знакомого.

Установлено, что с ноября 2011 года по декабрь 2014-го женщина, являясь директором ЧТУП, обещала своему знакомому вести совместный бизнес по открытию продуктовых магазинов в столице. Для этого мужчина передавал злоумышленнице денежные средства. За три года их сумма составила около Br16 тыс. Около двух лет потерпевший ждал реализации договоренности о ведении совместного бизнеса либо возврата денег. В общей сложности история с открытием продуктовых магазинов затянулась более чем на пять лет, после чего обманутый мужчина решил обратиться в милицию.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество) УК. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.-0-