Могилевская таможня пресекла незаконный ввоз в Россию более 100 т плодоовощной продукции

Фото Могилевской таможни

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевская таможня пресекла ввоз в Россию 107 т плодоовощной продукции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного таможенного комитета.

"Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни пресечено шесть попыток незаконного ввоза в Россию плодоовощной продукции", - говорится в сообщении.

Так, при проведении проверочных мероприятий в Климовичском районе Могилевской области приостановлено движение шести транспортных средств, направлявшихся в Россию. В двух автомобилях, следовавших из Польши, находилось 40 т свежих яблок, а в четырех других, которые прибыли из Турции, - 67 т свежих помидоров и перцев.

При таможенном контроле транспорта установлено, что товар перемещался по недействительным товаросопроводительным документам, пунктами доставки в которых указаны белорусские города.

В соответствии с законодательством плодоовощная продукция общей оценочной стоимостью Br240 тыс. изъята.

По данным фактам сотрудниками Могилевской таможни начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.-0-