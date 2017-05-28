Депутат - о декрете № 3: к тем, кто имеет дорогое жилье и крутые иномарки, нужен жесткий подход

«Форма реализации декрета № 3 выбрана была не самая лучшая», — убежден заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя. По его мнению, под действие декрета попали те белорусы, которые по объективным причинам не могут участвовать в финансировании госрасходов.



Валерий Бороденя. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Это в советское время при централизованной плановой системе все было просто: человек либо работает на госпредприятии, либо он тунеядец. Сегодня же есть предприниматели, ремесленники, фрилансеры, художники. Существуют возможности для самозанятости. Кто-то выращивает на 20 сотках клубнику, огурцы, помидоры, кто-то в лесу собирает грибы, ягоды и тем самым зарабатывает себе на жизнь. Какие же они иждивенцы? Другое дело, что с любого дохода надо платить налоги, — рассказал Валерий Бороденя в интервью «Народной газете».

Депутат считает, что под действие декрета попали те, кто по объективным причинам не может участвовать в финансировании госрасходов.

— Среди неработающих выявлено немало людей с психическими заболеваниями. Например, эпилептики. Они не имеют медицинской группы, тем не менее найти работу им крайне сложно. В число социальных иждивенцев попали некоторые бывшие заключенные, люди, уволенные по статье за те или иные нарушения. Работодатели часто относятся к ним предвзято и отказывают в трудоустройстве, — отмечает депутат. — Необходимо найти механизм работы с такими людьми. А вот к тем, кто имеет дорогое жилье, ездит на крутых иномарках и при этом умудряется годами не рассчитываться по исполнительным листам, уходить от уплаты налогов, подход должен быть самый строгий.

Депутат также рассказал, какие бы изменения, на его взгляд, нужно было бы внести в декрет.

— Я считаю, что мы должны пойти по пути отслеживания расходов людей. Если, допустим, человек официально нигде не зарегистрирован, не платит налоги, взносы в Фонд соцзащиты населения и при этом несет постоянные расходы, оплачивает «коммуналку», покупает бытовую технику, то государство не только вправе, но и обязано поинтересоваться об источниках доходов этого гражданина, за счет чего он живет? И точечно применять меры воздействия именно на этих людей. Можно пойти, например, по американскому варианту, использовать так называемую социальную карту, дающую право, скажем, на бесплатное медицинское обслуживание. В США очень боятся потерять работу, потому что, если ты теряешь медицинскую страховку, лечение для тебя будет гораздо дороже. В таком случае те, кто скрывает от налоговой свои доходы или ведет иждивенческий образ жизни и отказывается оплачивать сбор, будут пользоваться медициной платно.

По его мнению, специалисты Парка высоких технологий способны автоматизировать все процессы по сбору информации о расходах белорусов. «Может, и не надо привязываться к картам. У нас создана база данных Фонда соцзащиты, куда мы все отчисляем часть своих доходов. Почему бы ее не интегрировать с базами данных других ведомств, чтобы в каждом госучреждении могли видеть людей, не уплачивающих налоги. Если у человека официально нет никаких доходов в течение, например, двух лет, он просто подает декларацию и платит причитающийся налог. Все! Больше никаких оповещений, „писем счастья“ и так далее», — отмечает депутат.

Ранее Валерий Бороденя рассказывал FINANCE.TUT.BY, что выступает за введение в Беларуси карты социального страхования.

— Чтобы ни нашу страну никто ни в чем не обвинял, ни мы друг друга не обвиняли. Так, как во всем цивилизованном мире: кто работает, тот ест и получает социальные блага. Если человек находится в тяжелой жизненной ситуации, он должен показать, что действительно не работает, зарегистрироваться в центре занятости, получать пособие и всеми силами искать хотя бы минимальный источник существования. А тот, кто орет громче всех, не регистрируется на бирже и при этом очень неплохо выглядит, пусть платит 100%, — отмечал депутат.

Напомним, для разработки новой концепции декрета № 3 создали специальную межведомственную рабочую группу, в которую включили глав многих ведомств, а также ученых. Руководит группой заместитель премьер-министра Василий Жарко. Проект изменений в декрет планируют представить на рассмотрение президенту в начале июня. В рабочую группу также входит заместитель директора ПВТ по маркетингу и развитию Александра Мартинкевича.