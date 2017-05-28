Авиабомбу времен войны обнаружили на пляже в Гомеле

29 мая, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили на пляже у Роповского озера в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

В РОВД Советского района Гомеля днем 26 мая поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что на пляже у Роповского озера обнаружен похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны предмет.

К месту происшествия выбыли сотрудники милиции и группа разминирования в/ч 5525. Место обнаружения предмета было оцеплено. Эвакуация людей не производилась. Специалисты установили, что опасная находка - авиабомба, вес которой составляет 50 кг. Снаряд был извлечен из грунта и вечером того же дня уничтожен.-0-