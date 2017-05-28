УВД: 80-летней пенсионерке удалось отбиться и сбежать от насильника /

В Гродненском районе пенсионер 1949 года рождения пытался совершить деяние, подпадающее под уголовную статью "изнасилование". Своей жертвой 68-летний гражданин выбрал 80-летнюю женщину, рассказал на радио Sputnik Беларусь начальник отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Стоит признать, что преступления совершают люди разных возрастов, а порой, просматривая криминальную сводку, удивляешься, как такое вообще могло произойти, отметил представитель УВД.

"Ранее мужчина некоторое время сожительствовал с другой гражданкой, но она позже умерла. Жили они в доме женщины, родственники которой после ее смерти решили жилище продать. До продажи мужчина продолжал там жить "на птичьих правах", — рассказал Дудко.

Утром 24 мая посмотреть дом пришла потенциальная покупательница — пенсионерка 1936 года рождения, а через некоторое время проживающий там мужчина стал приставать к пожилой гостье с целью совершить насильственные действия.

"Он повалил ее на пол, но, к счастью, довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось по независящим от него обстоятельствам", — сказал Дудко.

У женщины получилось отбиться и убежать. В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает, уточнил представитель УВД.

"В момент задержания злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам он пояснил, что выпил уже после инцидента", — добавил Дудко.

Против 68-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на изнасилование".

Комментарий начальника отдела информации и пропаганды УВД Гродненского облисполкома Евгения Дудко слушайте на радио Sputnik Беларусь.