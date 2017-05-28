Кухня: продумываем все нюансы ремонта и покупки



Ремонт — непростой, но очень увлекательный и на 100% творческий процесс. Разберемся, как провести ремонт и какую купить кухню .

Краска для стен — практично и недорого





В продаже представлен широкий выбор красящих составов для стен и потолков. Краска для кухни должна быть влагостойкой и недорогой — это, пожалуй, главные требования. Богатая цветовая палитра — необязательный, но приятный бонус. Виды составов — полиуретановые, эпоксидные, водоэмульсионные, алкидные (каждый имеет свою стоимость и технологию нанесения). Оптимальный тип поверхности для кухни глянцевый — на матовых и полуглянцевых стенах загрязнения видны сильнее. Но для начала продумайте, какого цвета хотите купить кухню, а потом выбирайте цвет краски.

Качественный линолеум – какой он?





Линолеум — идеальный вариант кухонного напольного покрытия. Он имеет привлекательный внешний вид и доступную стоимость. Спектр расцветок, тиснений, иммитаций широкий. В продаже представлены искусственные и натуральные покрытия — первые стоят дешевле, но и служат меньше. Материал с подложкой (основой) является более долговечным, чем материал без подложки. Хотите, чтобы пол прослужил вам как можно дольше? В таком случае отдайте предпочтение линолеуму полукоммерческой категории: такой материал более толстый, прочный и хорошо выдерживает значительные нагрузки.

Ламинат: что нужно знать?





Помимо линолеума на кухне часто укладывают ламинат. Чем выше его класс, тем лучше прочность. Идеальный выбор для кухни — напольное покрытие 32 класса и более. Также желательно выбирать материал с влагостойким покрытием, толщиной минимум 9 мм, замком типа «клик». Стандартная фаска — не лучший выбор в данном случае, а вот оптическая подойдет идеально: она зрительно выделяет контур каждой дощечки.

Дверь — нужна ли, и если да, то какая





Дверь на кухне устанавливают не все жители городских квартир, но она скорее нужна, чем нет, чтобы не пропускать запах еды в комнаты. Распашные двери удобные, но требуют достаточного пространства для открывания. Модели купе красивые, современные, но в случае с кухней не очень функциональные. Популярные варианты — складные и раздвижные двери.

Выбор бойлера





Если в вашем доме часто бывают перебои с подачей горячей воды, установите нагреватель. Потребление воды на кухне сравнительно небольшое, поэтому оптимальным выбором станет проточное оборудование. Оно работает так же, как газовая колонка: небольшой объем водной массы контактирует с ТЭНом и быстро нагревается до нужной температуры. Другой вариант — напорный проточный нагреватель, который подает воду под напором. Накопительные бойлеры на кухнях тоже используются, но учтите, что покупать установку объемом более 10, а то и 6 литров просто нет смысла.

Правила выбора вытяжки





Вытяжка на кухне нужна обязательно. Площадь ее рабочей поверхности должна равняться площади плиты, не меньше (немного больше она быть может). В большинстве современных моделей показатели мощности можно настраивать, что очень удобно. Большим спросом пользуется оборудование со средней мощностью — 500 м³/час. Виды кухонных вытяжек — встраиваемые, плоские подвесные и купольные. Если вас интересует встраиваемая модель, лучше всего будет купить кухню с ней сразу.

Хорошая газовая плита





Несмотря на постоянно растущую популярность электрических плит, газовое оборудование не перестает пользоваться спросом. Чтобы новая плита или варочная панель гармонично вписалась в дизайн интерьера кухни, правильно выберите ее габариты, число конфорок и дизайн. Варианты покрытия варочной поверхности — эмаль, керамика, нержавейка. Духовка в газовой плите может быть как газовой, так и электрической.

Встраиваемая техника: важно знать





Встраиваемая техника — это удобно, красиво и эргономично. Современные кухни комплектуют:

духовыми шкафами;

варочными поверхностями;

вытяжками;

стиральными машинами;

холодильниками;

микроволновкой;

грилем и барбекю;

фритюрницей;

комбайнами;

посудомоечными машинами.

Перечисленное встраиваемое оборудование формировать комплекты с учетом потребностей и возможностей заказчика. Собираясь купить кухню, продумайте, какая техника является необходимой и ее месторасположение, и затем совершайте покупку.

Нужен ли на диван?





Если места достаточно, то диван станет прекрасной альтернативой стульям. Он представляет собой главную составляющую обеденной зоны, а в ряде случаев может использоваться и в качестве спального места. Основные модели диванов, устанавливаемых на кухне — раскладные, угловые и малогабаритные. Обязательно обращайте внимание на обивку — она должна быть практичной в уходе и не маркой.

Жалюзи или шторы?





Жалюзи — более практичный вариант для кухни, поскольку они не впитывают загрязнения и легко очищаются от пыли и пятен жира. Материал — пластик или дерево. Шторы на кухне использовать тоже можно — останавливайтесь на изделиях из полиэстера, вискозы, льна с добавлением синтетических нитей. Цвет ткани подбирайте под мебель или отделку стен, кухонный гарнитур. Стирать шторы на кухне придется чаще, чем в других комнатах.

Выбор крана





На полках магазинов представлен огромный выбор смесителей, которые различаются между собой по материалам изготовления и конструктивным особенностям. Материалы — латунь, силумин, сталь, гранит, камень, керамика. Однорычажные модели удобные, двухвентильные универсальные, а оснащенные термостатом — самые современные. Не забудьте просчитать высоту и тип излива — высокий излив подходит только для глубоких чаш, для моек с чашей 170-195 мм можно брать кран с высоким и низким расположением головки излива.

В поисках идеальной мойки





Кухонные мойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными и нестандартными. Материалы — керамика, нержавейка и искусственный камень. Оптимальная глубина чаши составляет 15-20 см, более глубокие и мелкие мойки не так удобны в эксплуатации. Вам нужна совсем маленькая раковина? В таком случае компенсируйте ее размеры значительной глубиной чаши.

Да будет свет: выбираем люстру и бра





Кухня — многофункциональное помещение, комфорт которого во многом зависит от правильности освещения. Также, благодаря свету можно зонировать пространство. Выбирая люстру, останавливайтесь на моделях без ярких абажуров — они будут поддерживать необходимый уровень освещенности, не оказывая влияния на цвет продуктов (это очень важный момент). Конструкция плафонов люстры может быть любой: отталкивайтесь от общего стиля оформления интерьера. Для местного освещения используйте бра. Окажитесь от низко висящих светильников, т.к. они будут мешать перемещениям на кухне: такое освещение допустимо только над обеденной зоной.

Расчет погонного метра





Решили купить кухню, но не знаете, как рассчитывается ее цена? Приобретая стул, стол или шкаф, вы сразу видите точный ценник. С кухонным гарнитуром дела обстоят сложнее: ведь комплект довольно большой и может состоять из разных элементов. Для определения стоимости кухни и была придумана такая единица, как погонный метр. Погонный метр — это длина кухни вдоль стены, куда входят верхние и нижние ящики. Если в магазине 4-метровый кухонный гарнитур в базовой комплектации стоит 1 000 руб., то цена погонного метра равна 250 руб. Уточните у продавца, прежде чем купить кухню, что входит в стоимость мебели. Погонный метр — это «средняя температура по больнице», поскольку некоторые детали комплекта стоят копейки, а другие являются очень дорогими. Если вы решите изменить длину, заменить комплектующие, то и цена будет меняться соответственно. Собираясь купить кухню, учтите, что мойка и духовка в стоимость кухни не входят: за них придется платить отдельно.

Что такое глубина кухни?





Основные параметры кухонного гарнитура — высота, ширина и глубина. Под глубиной подразумевается расстояние от задней стенки тумб, шкафов, столов до передней. Глубина может быть стандартной и нестандартной (стандартная составляет 30 см). Вы можете купить кухню с разными габаритами, возможно изготовление решений любой сложности по индивидуальному заказу. Для просторного помещения купите кухню с глубокими тумбами и шкафами, в которых поместится все необходимое, если места мало, придется отдать предпочтение более компактной мебели.

Кухни из МДФ или фасады из МДФ?





Очень часто можно услышать такое словосочетание, как «кухня из МДФ». На самом деле из МДФ комплект мебели производиться не может — речь идет о материалах изготовления фасадов. Корпуса шкафов и тумб при этом делаются из ДСП. Аббревиатура MDF в переводе означает «волокнистая плита средней плотности». Покупатели часто решают купить кухни из МДФ, поскольку они красивые, практичные, недорого стоят.

Акриловые фасады





Когда речь идет об акриловых кухнях, подразумеваются кухонные гарнитуры с облицовкой акриловым пластиком. Акрил — долговечный, термоустойчивый, практичный в уходе материал, который может выполняться в широкой цветовой гамме. Плесени и грибка он не боится. Отзывы покупателей, которые купили кухни из акрила, в сети можно встретить разные, но большинство покупателей остаются довольны сделанным выбором. И это понятно — ведь гарнитуры с такими фасадами стильные, яркие, красивые и современные. Для очистки акриловых поверхностей можно использовать любые средства.

Гарнитуры с фасадами из пластика





Кухонные гарнитуры могут идти с облицовкой фасада пластиковыми панелями. Такая мебель прочная, практичная, долговечная, простая в уходе, не боится механических воздействий, не подвержена воздействию плесени и грибка. Дополнительное преимущество пластика — с его помощью можно иммитировать поверхности любых материалов, цветовая гамма широкая. Стоимость гарнитуров с облицовкой фасадов из пластика является сравнительно невысокой, поэтому купить кухню данного типа может позволить себе каждый.

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