Белорусская таможня пресекла контрабанду 107 тонн овощей в Россию





Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни пресечено шесть попыток незаконного ввоза в Россию плодоовощной продукции.

Как сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета, при проведении проверочных мероприятий в Климовичском районе Могилевской области приостановлено движение шести транспортных средств, направлявшихся в Россию.

В двух автомобилях, следовавших из Польши, находилось 40 тонн свежих яблок, а в четырех других, которые прибыли из Турции, – 67 тонн свежих помидоров и перцев.

При проведении таможенного контроля в отношении транспортных средств установлено, что товар перемещался по недействительным товаросопроводительным документам, пунктами доставки в которых указаны белорусские города.

В соответствии с законодательством плодоовощная продукция общей оценочной стоимостью 240 тыс. рублей изъята.

По данным фактам сотрудниками Могилевской таможни начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.