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Театр Вячеслава Гордеева "Русский балет" возвращается в Минск и покажет два спектакля в один день

29.05.2017 15:40 — Разное | Tut.by  
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18 ноября на сцене Дворца Республики во второй раз пройдет фестиваль русского балета с участием знаменитой труппы, одного из самых гастролирующих театров Москвы «Русский балет». В один день зрители увидят две постановки золотой классики в редакции танцовщика и балетмейстера Вячеслава Гордеева.

Днем состоится премьера балета для всей семьи «Чиполлино», а вечером фестиваль продолжится показом «Лебединого озера» — шедевра мирового балета, который играет ключевую роль в репертуаре театра. Билеты уже в продаже.


Впервые театр «Русский балет» выступил в Минске осенью 2016 года. Гастроли прошли при полном аншлаге, и актеры рады возвращению в столицу Беларуси. Как и тогда, ведущие роли в спектаклях исполнят прима-балерина театра Анна Щербакова и премьер Дмитрий Котермин. К слову, в этом году Анна была удостоена приза «Душа танца» в номинации «Звезда».

Балет «Чиполлино» был впервые поставлен в 1974 году. В новом прочтении с яркими костюмами и декорациями любимая сказка многих поколений открыла новую страницу своей сценической жизни. Простодушная сказка о борьбе огородного народа с фруктовыми угнетателями воспитывает в детских сердцах верность дружбе, чувства добра и справедливости. Музыку к балету «Чиполлино» написал выдающийся российский композитор Карен Хачатурян. Именно этот балет принес ему мировую известность.


«Лебединое озеро» в репертуаре театра «Русский балет» занимает особое место. В постановке Вячеслава Гордеева, бережно хранящей великую классику, ощущается индивидуальный почерк балетмейстера, его творческий пульс. У балета счастливый конец, он продолжает радовать сердца и души зрителей — добро торжествует.

В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной девушке Одетте, превращенной в белого лебедя. Только бескорыстная любовь и верность могут снять с нее чары. Романтический юноша принц Зигфрид попадает на волшебное озеро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбляется и дает клятву верности. Но на пути воплощения мечты принца стоит Злой гений.

Балет «Лебединое озеро» — история о вечной и прекрасной любви, предательстве, добре и зле — будет исполнен в сопровождении государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Дирижер Аркадий Берин.

Где: Дворец Республики

Когда: 18 ноября

13:00 — «Чиполлино» Купить билет

19:00 — «Лебединое озеро» Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш билетов на концерт Three Days Grace в Минске.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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18 ноября на сцене Дворца Республики во второй раз пройдет фестиваль русского балета с участием знаменитой труппы, одного из самых гастролирующих театров Москвы...

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