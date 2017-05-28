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Театр Вячеслава Гордеева "Русский балет" возвращается в Минск и покажет два спектакля в один день
18 ноября на сцене Дворца Республики во второй раз пройдет фестиваль русского балета с участием знаменитой труппы, одного из самых гастролирующих театров Москвы
Днем состоится премьера балета для всей семьи
Впервые театр «Русский балет» выступил в Минске осенью 2016 года. Гастроли прошли при полном аншлаге, и актеры рады возвращению в столицу Беларуси. Как и тогда, ведущие роли в спектаклях исполнят прима-балерина театра Анна Щербакова и премьер Дмитрий Котермин. К слову, в этом году Анна была удостоена приза «Душа танца» в номинации «Звезда».
Балет «Чиполлино» был впервые поставлен в 1974 году. В новом прочтении с яркими костюмами и декорациями любимая сказка многих поколений открыла новую страницу своей сценической жизни. Простодушная сказка о борьбе огородного народа с фруктовыми угнетателями воспитывает в детских сердцах верность дружбе, чувства добра и справедливости. Музыку к балету «Чиполлино» написал выдающийся российский композитор Карен Хачатурян. Именно этот балет принес ему мировую известность.
«Лебединое озеро» в репертуаре театра «Русский балет» занимает особое место. В постановке Вячеслава Гордеева, бережно хранящей великую классику, ощущается индивидуальный почерк балетмейстера, его творческий пульс. У балета счастливый конец, он продолжает радовать сердца и души зрителей — добро торжествует.
В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о прекрасной девушке Одетте, превращенной в белого лебедя. Только бескорыстная любовь и верность могут снять с нее чары. Романтический юноша принц Зигфрид попадает на волшебное озеро, видит Одетту, находит в ней свой идеал, влюбляется и дает клятву верности. Но на пути воплощения мечты принца стоит Злой гений.
Балет «Лебединое озеро» — история о вечной и прекрасной любви, предательстве, добре и зле — будет исполнен в сопровождении государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. Дирижер Аркадий Берин.
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18 ноября на сцене Дворца Республики во второй раз пройдет фестиваль русского балета с участием знаменитой труппы, одного из самых гастролирующих театров Москвы...
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