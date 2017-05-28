Психологи обсудили конфликтные ситуациями между детьми и родителями

"Нельзя все случаи ухода детей из дому отнести к патологии, хоть и таких случаев достаточно, но в ряде ситуаций ребенок решает уйти из дома, когда потерял надежду на то, что может родителям свои недовольства и пожелания донести в другой форме", — рассказала психолог Оксана Мясникова.

Психолог рассказала, что уход может быть демонстративным с целью привлечь внимание, а может быть вызван постоянным выяснением отношений среди родителей. В такой ситуации это можно считать криком о помощи, когда ребенок пытается привлечь внимание к своим проблемам.

Психолог из Молдовы Людмила Семини-Гицу рассказала, что сложности во взаимопонимании между родителями и подростками часто случаются в благополучных семьях.

"Сравним с рыбками в аквариуме: в одном воды много, в другом — мало. Есть семьи, где родители с проблемами, и в этом аквариуме воды мало, но ребенок привык. А в обеспеченных семьях с большим уровнем внимания (разного толка), ребенок привыкает к нему, и чуть только случается проблема и ребенок теряет внимание, он это чувствует. Неважно, что вначале его было много. Родители удивляются — но мы для него столько делали! Но ребенок уже почувствовал дефицит", — подчеркнула эксперт.

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