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Частная компания из Брестской области уплатит Br2,3 тыс. штрафа за отсутствие техосмотра

29.05.2017 15:45 — Разное | БелТА  
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Частная компания из Брестской области уплатит Br2,3 тыс. штрафа за отсутствие техосмотра

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Частной компании из Брестской области придется уплатить Br2,3 тыс. штрафа за не пройденный вовремя государственный техосмотр транспортного средства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Экономический суд привлек ООО к административной ответственности за грубое нарушение законодательства о лицензировании, лицензионных требований. Протокол был составлен сотрудниками транспортной инспекции по Брестской области по ч.1 ст.12.7 КоАП (предпринимательская деятельность, осуществляемая без лицензии, либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях).

Правонарушитель в суде свою вину не признал, а также уклонялся от представления документов государственному органу на установление дохода. Принимая во внимание все обстоятельства, суд наложил на юридическое лицо административное взыскание в виде штрафа в размере 100 базовых величин (одна БВ составляет Br23).

Представитель ООО обратился с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения постановления, которое суд рассмотрит в установленном порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Экономический суд привлек ООО к административной ответственности за грубое нарушение законодательства о лицензировании, лицензионных требований.

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