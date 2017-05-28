Евроторгинвестбанк переименован в СтатусБанк

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Евроторгинвестбанк" переименовано в ОАО "СтатусБанк". Такая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.

Национальный банк Беларуси 25 мая осуществил государственную регистрацию изменений и дополнений, внесенных в устав открытого акционерного общества "Евроторгинвестбанк" решением внеочередного общего собрания акционеров, в том числе связанных с изменением наименования банка.

Новое наименование банка теперь - открытое акционерное общество "СтатусБанк".-0-