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Евроторгинвестбанк переименован в СтатусБанк
29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Евроторгинвестбанк" переименовано в ОАО "СтатусБанк". Такая информация размещена на сайте Нацбанка, сообщает БЕЛТА.
Национальный банк Беларуси 25 мая осуществил государственную регистрацию изменений и дополнений, внесенных в устав открытого акционерного общества "Евроторгинвестбанк" решением внеочередного общего собрания акционеров, в том числе связанных с изменением наименования банка.
Новое наименование банка теперь - открытое акционерное общество "СтатусБанк".-0-
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Национальный банк Беларуси 25 мая осуществил государственную регистрацию изменений и дополнений, внесенных в устав открытого акционерного общества...
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